Geraldine Kemper Zocht Psychologische Hulp Na Verrassende Exit: Wie is de Mol?

Geraldine Kemper had het moeilijk met haar vroege vertrek uit het huidige seizoen van

Wie is de Mol?

. Ze was van tevoren ingelicht dat een vroeg afscheid zwaar kon vallen, en dat bleek ook zo te zijn, deelt ze in haar podcast

De Grote Gwen en Geraldine Show

.

Na haar eliminatie bracht Geraldine enkele dagen door in het afvallershotel waar ze zich aanvankelijk “erg zielig voelde”. Ze probeerde over haar teleurstelling heen te komen door Sex and the City te kijken, “met wijn en helemaal alleen,” vertelt de presentatrice. Ze had ook een gesprek met een psycholoog. “Ik belde hem huilend op. Hij zei dat het te vergelijken was met hartzeer. Maar daarna ging het weer beter,” verzekert ze haar luisteraars.

Toen er later meer afvallers in het hotel arriveerden, voelde Geraldine zich beter. “Op een gegeven moment ben je niet meer alleen en dat helpt aanzienlijk,” zegt ze.

Kort verblijf van Nasrdin Dchar in het afvallershotel

Hoewel Nasrdin Dchar al snel Geraldine gezelschap hield, was dit maar van korte duur. Kort na zijn eliminatie moest hij vanwege hevige kiespijn terug naar huis, wat hij op Instagram deelde.

“Mijn avontuur eindigde na drie afleveringen. Dat was jammer, maar ik kon er wel mee leven. Eindelijk kon ik weer rustig slapen, dacht ik. Normaal zou je dan naar het afvallershotel gaan om bij te komen, maar voor mij werd het een martelgang,” verklaarde de acteur. “Op de vijfde dag begon mijn verstandskies op te spelen. De pijn werd onhoudbaar.”

De acteur bezocht een tandarts die hem adviseerde om de kies in Nederland te laten verwijderen. “Met een zak pijnstillers keerde ik terug naar het afvallershotel, maar de pijn en de ‘wat als’-gedachten werden steeds erger”, vertelt Nasrdin. “Uiteindelijk was de enige oplossing: naar huis gaan.”

Met twee seizoenen van Wie is de Mol? die vlak na elkaar worden uitgezonden, is er flink wat kritiek.

