Suzan & Freek onthullen grote verrassing: Stel je dromen niet uit!

Suzan & Freek hebben aangekondigd dat ze terugkeren met een eigen concertreeks. Het muzikale duo plant twee optredens in Het GelreDome. Ze deelden dit nieuws via een Instagram-bericht waarin ze reflecteren op het afgelopen jaar.

In mei 2026 zullen Suzan & Freek twee concerten geven in het GelreDome stadion in Arnhem, zo maakte het duo bekend op vrijdag. “Wanneer je ergens van droomt… moet je niet langer wachten”, verklaren zij. “Precies een jaar nadat alles tot stilstand kwam, pikken we de draad weer op waar we gebleven waren. We gaan het leven vieren, samen met jullie.”

De concerten vinden plaats op zaterdagavond 16 mei en zondagmiddag 17 mei. Ze zullen worden opgevoerd in een ‘in the round’-opstelling, waarbij het podium in het midden van het stadion staat en het publiek eromheen zit en staat. De verkoop van de tickets start op donderdag 23 oktober 2025.

Licht aan het einde van de tunnel

Eerder dit jaar deelde het duo het droevige nieuws dat Freek ongeneeslijk ziek is. Eind mei werd bekend dat bij Freek uitgezaaide longkanker is geconstateerd. Aanvankelijk cancellen ze hierdoor hun agenda, maar later besloten ze toch op te treden op enkele zomerfestivals. In september keken ze terug op wat toen ‘voorlopig’ hun laatste optreden leek, zoals te zien in de onderstaande video.

3:17 Voorlopig laatste optreden voor Suzan & Freek

‘Kleine Freek’

In augustus deelde Freek het verrassende nieuws dat “het eigenlijk best heel goed gaat”. “Ik voelde me beter sinds de medicatie, maar deze bevestiging was heel fijn. Daardoor durven we alles ook wat meer los te laten”, liet Freek opgelucht weten in een Instagram-bericht. Het paar verwacht tegen het einde van dit jaar hun eerste kindje. “Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig”, zei Suzan toen ze ontdekte dat ze een jongetje verwachten.

Niet zo vanzelfsprekend

Hoewel Suzan een prachtige zwangerschap doormaakt en het paar dolgelukkig is, is een zwangerschap niet altijd vanzelfsprekend. Het paar heeft eerder gedeeld dat ze een miskraam hebben gehad.

“Het is bijzonder om zwanger te mogen zijn. Een grote wens die we al lang samen hadden. Na vorig jaar een miskraam te hebben gehad, wat problemen met mijn cyclus en een lichaam dat nog wat van slag was na de miskraam, waren we zó enorm blij en gelukkig met deze zwangerschap”, deelde Suzan destijds, meer daarover is in de onderstaande video te zien.