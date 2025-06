Hazes Ambitieus: Streeft naar Coachrol bij The Voice!

Vijf jaar geleden behaalde André Hazes succes met zijn kandidaat in de Vlaamse editie van The Voice Senior. Roxeanne, zijn zus, zou ook graag als coach in The Voice willen optreden (zie de video hierboven).

Roxeanne liet dit op donderdag weten tijdens een interview met Shownieuws. Ze zou de rol van coach zelfs graag samen met haar broer André op zich nemen. De broer en zus hebben hun band recentelijk versterkt (zie de video hieronder).

1:19 Roxeanne en André Hazes zijn herenigd

Twijfels bij het idee

Evert Santegoeds, expert bij Shownieuws, is geen voorstander van dit idee, zo deelde hij mee in zijn podcast Strikt Privé. “Er wordt wel eens geopperd dat het een fantastisch plan zou zijn.”

Hij heeft echter een andere mening. “De twee hebben al eerder samen in de jury gezeten bij shows zoals Hazes is de Basis of Bloed, Zweet en Tranen. Dat ging toen goed, maar dit idee naar The Voice overbrengen…”

“Ik denk dat je van André mag verwachten dat hij eerst zorgt dat zijn eigen carrière weer op de rit staat voordat hij anderen gaat adviseren.”

De duo-stoel van Suzan en Freek

Daarnaast vindt Evert het “niet gepast” om nu al aanspraak te maken op de duo-stoel. “Als je plaats moet maken voor Suzan en Freek, dan kun je beter voorlopig aan een enkele stoel denken, anders blijf je constant denken: daar hadden Suzan en Freek moeten zitten. Dat zou een vervelend gezicht zijn.”

Suzan en Freek zouden coaches zijn in het nieuwe seizoen van The Voice, maar het muzikale duo heeft twee weken geleden al hun activiteiten gestaakt nadat bekend werd dat Freek een ongeneeslijke vorm van longkanker heeft (zie de video hieronder).

9:08 Freek van Suzan en Freek heeft uitgezaaide longkanker

Headerfoto: Smulders