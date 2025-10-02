Gerard Ekdom viert jubileum: Ontdek de hoogtepunten van zijn carrière!

Gerard Ekdom staat voor een belangrijke mijlpaal. Op vrijdag 3 oktober viert hij dat hij al tien jaar lang de ochtendradio verzorgt. Voor deze speciale gelegenheid zal hij tien uur lang te horen zijn op de radio.

Op vrijdag 3 oktober zal Gerard een marathonuitzending presenteren op Radio Veronica, die loopt van 06:00 ’s ochtends tot 16:00 ’s middags. Al een decennium lang maakt hij de ochtenden aangenamer met zijn radioshows. Onlangs heeft Gerard ook het eerste jaar van zijn ochtendprogramma Ekdom in de Morgen gevierd, zoals je in de video hieronder kunt zien.

Een feest is pas compleet met vrienden

Tijdens deze speciale uitzending zullen verschillende bekende gasten aanschuiven, zoals onlangs aangekondigd door de zender. Onder hen bevinden zich zangers Dinand Woesthoff en Marcel Veenendaal, presentatrices Caroline Tensen en Lauren Verster, collega-dj’s Giel Beelen en Evelien de Bruijn, nieuwslezer Henk Blok, presentator Frank Evenblij en Gerards echtgenote Nicole.

Verder zullen ook Radio Veronica-collega’s zoals Rob Stenders, Frank van der Lende, Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof en Marisa Heutink de feestelijkheden meevieren.

Persoonlijke geschenken

Elke gast brengt een persoonlijk cadeau mee voor Gerard. Zo zal Caroline samen met Gerard een eenmalige aflevering van Geer Tegen 100 spelen, waarin de dj het opneemt tegen honderd luisteraars die sterke muziekkennis hebben, en Marcel zal voor het eerst een nieuw nummer ten gehore brengen dat hij heeft ontwikkeld met de indiepopband The Indien.

Radio 10

Gerard was bijna zes jaar te beluisteren op Radio 10, maar op 31 mei 2024 zal hij daar voor het laatst te horen zijn. “Ik heb bijna zes jaar lang met veel plezier de ochtendshow gedaan”, vertelde Gerard destijds over zijn vertrek. Volgens de dj was het tijd om “het pad van avontuur” te kiezen, zoals te zien in de onderstaande video.