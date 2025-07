Bekende Nederlander zegt opnieuw ‘ja’: ontdek wie weer in het huwelijksbootje is gestapt!

De 48-jarige radio-dj Sander Lantinga is onlangs wederom in het huwelijksbootje gestapt met zijn echtgenote Tessel. Het paar, dat oorspronkelijk in 2011 trouwde, besloot hun liefde nogmaals te vieren. “We hebben echt geluk gehad met het weer; bij regen was het heel anders geweest,” liet Sander via Instagram weten, waar hij ook twee trouwfoto’s deelde.

Vorig jaar vroeg Sander Tessel opnieuw ten huwelijk ter gelegenheid van hun 12,5-jarig jubileum. Enkele weken terug vond er een symbolische ceremonie plaats, maar afgelopen zaterdag gaven ze elkaar officieel opnieuw het jawoord.

In zijn radioprogramma legde Sander eerder uit waarom hij zijn vrouw weer ten huwelijk vroeg (zie video bovenaan): “In de dertien jaar die we samen zijn, is er zoveel gebeurd. Het is altijd mooi om de liefde te vieren met de mensen die je liefhebt. En ik dacht, waarom niet? Waarom zou je maar één keer trouwen?”

Leeftijdsverschil

Sander en Tessel gaven elkaar voor het eerst het jawoord in 2011. Ze ontmoetten elkaar op het werk, toen ze beiden nog met anderen samen waren. Ondanks een leeftijdsverschil van negen jaar, sloeg de vonk over. Het koppel heeft samen vier kinderen (zie video hieronder).

3:11 Sander Lantinga wordt voor vierde keer vader

JOE

Sander Lantinga is al een tijdje te horen op radiostation JOE. Hij maakt daar de middagshow samen met zijn radiopartner Coen Swijnenberg. Het duo heeft Radio 538 in 2023 verlaten (zie video hieronder).