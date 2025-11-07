Dit jaar zijn Nicolas Rapaic en Demi Verheezen bekroond met de Speciale Prijzen van het Dansersfonds ’79. Rapaic maakte indruk met zijn ‘indrukwekkende en poëtische uitvoering’ van Don Quichot bij Het Nationale Ballet, terwijl Verheezen bij Introdans een ‘opmerkelijke groei’ doormaakte. Mark van Drunick en Sven de Wilde zijn de ontvangers van de Aanmoedigingsprijzen voor jonge Nederlandse dansers. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 24 november tijdens het Nederlands Balletgala.

De Dansersfondsprijzen, opgericht in 1979 door Alexandra Radius en Han Ebbelaar, staan bekend als de oudste dansprijzen van Nederland. Dit jaar bestond de jury uit Marian Sarstädt, Karin Schnabel en Astrid van Leeuwen, naast Radius en Ebbelaar zelf.

Nicolas Rapaic heeft volgens de jury een buitengewone prestatie neergezet als de dolende ridder Don Quichot in de productie van Ratmansky:

In het verleden werd deze rol bij Het Nationale Ballet gespeeld door professionele acteurs, maar Nicolas heeft er een geheel eigen, nieuwe dimensie aan gegeven. In plaats van de rol te reduceren tot een karikatuur van een verwarde, humoristische figuur, verrijkte hij het personage met poëzie en romantiek door zijn charisma, doordachte bewegingen en uitmuntende mime. Hij deed dit altijd smaakvol en subtiel, zonder ooit af te leiden van de dans en het verhaal, maar was desondanks zeer aanwezig.

Een ander opmerkelijk talent, Demi Verheezen, werd door de jury van het Dansersfonds recentelijk gezien als een vernieuwde danseres bij Introdans:

opvallender, stralender en meer ontspannen, duidelijk dansend vanuit een innerlijke kalmte (…) Haar mooie lange lijnen, souplesse en muzikaliteit vielen ook op, net als haar prachtig serene, meer volwassen en ontspannen uitstraling (…) Het is waarschijnlijk geen toeval dat deze transformatie plaatsvond na de geboorte van haar drie kinderen. Het moederschap heeft al vaker kleine wonderen en grote verrassingen in de danswereld veroorzaakt.

Mark van Drunick van Introdans ontvangt de Aanmoedigingsprijs voor zijn sterke prestatie in Krisztina de Châtels Typhoon, dat afgelopen seizoen voor het eerst werd opgevoerd door Introdans:

Deze jonge Nederlandse danser had de complexe, minimalistische choreografie van De Châtel volledig onder de knie en bracht deze met veel overgave (…) Hoewel hij zowel technisch als artistiek nog steeds in ontwikkeling is, toont zijn optreden in Typhoon een opmerkelijke groei, getuigend van intelligentie, durf en doorzettingsvermogen.

Sven de Wilde wordt geprezen voor zijn ontwikkeling bij Het Nationale Ballet, waar hij zich onderscheidt door ‘elegantie, uitmuntende techniek en een integere benadering van elke rol’:

Bij de Junior Company van Het Nationale Ballet, waar Sven in 2021 startte, vielen zijn onmiskenbare talent en fysieke capaciteiten op, evenals zijn grote leergierigheid en snel begrip, waardoor hij zich snel verder ontwikkelde. Zijn doorbraak kwam begin 2023 met de pas de quatre uit The Sleeping Beauty, waarin hij het publiek voor zich won met zijn originaliteit, hoge sprongen, gevoel voor timing en aanval, en zijn stralende toneelpersoonlijkheid. Inmiddels danst Sven bij Het Nationale Ballet, waar hij afgelopen seizoen in verschillende rollen de aandacht trok door zijn elegantie, zijn techniek, zijn integere benadering van elke rol en als een uitstekende partner.

Dit jaar is het gala opgedragen aan Roel Voorintholt, die op 21-jarige leeftijd begon als danser bij Introdans en sinds 2005 artistiek directeur is. Radius en Ebbelaar: ‘Roel is een buitengewone persoon en de drijvende kracht achter Introdans. Met zijn flair, charisma en toewijding heeft hij het gezelschap tot een internationaal vermaard dansgezelschap gemaakt. We dragen deze editie van het gala met grote waardering aan hem op.’

Portret: Hayden Idrus