Gordon kampt met ernstige gezondheidsproblemen: ‘Pure ellende’

Gordon vertelde dat hij al “twee weken last heeft van ademhalingsproblemen”. Hij deelde dit nieuws woensdagochtend tijdens Jan-Willem Start Op! op NPO Radio 2. Hij uitte de hoop op verbetering: “Ik hoop dat het snel beter gaat”, zei Gordon met een hese stem.

Ondanks zijn gezondheidsklachten, heeft Gordon “weinig te klagen, het gaat prima met me.” Hij zal donderdag optreden in Haarlem met de groep Replay. Wat betreft nieuwe muziek, die staat momenteel niet op de agenda (zie bovenstaande video). Hij voegde toe: “Ik ben nog steeds aan het herstellen van mijn laatste album.”

Gordon gaf ook aan dat hij “alvast aan het oefenen is met vroeg opstaan, om vier uur.” Hij had al eerder laten doorschemeren dat hij binnenkort een ochtendshow op de radio zal gaan presenteren, hoewel het nog niet officieel bevestigd is bij welke zender dit zal zijn.

In mei werd aangekondigd dat Gordon samen met de voormalige profvoetballer Andy van der Meijde een televisieprogramma zou starten genaamd Lieve Gordon en Andy (zie video), maar deze plannen voor de televisie zijn helaas niet doorgegaan…