Schokkend Nieuws: ‘Terror Jaap’ Verwelkomt Zoon Ondanks Geboortecomplicaties

In een uitgebreid gesprek met Panorama onthult Jaap Amesz, beter bekend als ‘Terror Jaap’ van De Gouden Kooi en House of Villains, dat hij de trotse vader is van een tweejarige zoon. Zijn zoon werd geboren na een bijzonder zware zwangerschap en kampt nog steeds met gezondheidsproblemen. Jaap legt uit waarom hij deze informatie zo lang voor zich heeft gehouden, om zowel zijn kind als zijn zieke moeder te beschermen.

Jaap heeft er bewust voor gekozen om zijn vaderschap en zijn privéleven uit de schijnwerpers te houden, maar bekent nu openlijk in diverse tijdschriften: “Ik ben een vader met verantwoordelijkheden.” Hij heeft zijn zoon en vriendin bewust uit de media gehouden omdat, zoals hij uitlegt, “de media genadeloos kunnen zijn. Alles wordt uitvergroot en oude kwesties worden opnieuw opgerakeld.” “Ik moet mijn zieke moeder beschermen, en zij wil niet in de publiciteit,” voegt hij toe. Om te voorkomen dat dit nieuws op een ongecontroleerde manier zou uitlekken, heeft hij besloten om het zelf naar buiten te brengen. “Ik wil weer controle over mijn eigen verhaal.”

De zwangerschap van twee jaar terug was volgens Jaap “een nachtmerrie”. Het paar zocht hulp bij een huisarts toen zijn vriendin zich plotseling onwel voelde. Het bleek dat ze leed aan de ernstigste vorm van zwangerschapsvergiftiging, het HELLP-syndroom. “We konden niet langer wachten, er moest direct gehandeld worden! Anders zou zowel moeder als kind in gevaar kunnen zijn.” Zijn zoon werd twee maanden te vroeg geboren en moest net als zijn moeder direct naar de intensive care, vertelt Jaap. Gedurende deze maanden was hij naar eigen zeggen constant in een overlevingsmodus en zocht hij “uit wanhoop zijn toevlucht tot God.”

Welke complicaties ondervindt de zoon van Jaap Amesz?

Jaap vertelt dat zijn tweejarige zoon vanwege de vroeggeboorte momenteel “in een nazorgtraject zit met regelmatige controles”. “Er worden extra taaltesten gedaan en er wordt gekeken of hij goed meekomt. Tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend.” Hij beschrijft zijn zoon als “klein en mager” met een achterstand in spraak. “Maar motorisch presteert hij goed”, aldus Jaap.

Specialisten kunnen nog niet bevestigen of de jongen blijvende schade heeft overgehouden aan de vroeggeboorte. “Pas wanneer hij vijf is kunnen we met zekerheid zeggen of hij bijgebeend is”, legt Jaap uit. “We hebben verhalen gehoord waarbij het slechter afliep, dus we realiseren ons dat het anders had kunnen verlopen. We zijn dankbaar”, sluit hij af.

Zijn Terror Jaap en zijn vriendin nog samen?

Ondanks alle moeilijkheden bevestigt Jaap dat hij en de moeder van zijn kind weer samen zijn. “Tijdens de opnames van House of Villains was ik single. Daarna zijn mijn vriendin en ik weer bij elkaar gekomen.” Hij benadrukt nog steeds haar naam niet publiekelijk te willen delen. “Ze moet herstellen. Zo’n zwangerschapsvergiftiging is ook voor de moeder een zwaar proces.” Jaap neemt alle financiële verantwoordelijkheden op zich. “Ik ben nog niet klaar om vol gas te geven. Daarom verlang ik naar een normaal, stabiel leven.”, zegt hij.

Ondanks zijn beruchte status als realityster zoekt Jaap naar stabiliteit en wil hij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit was ook te zien toen hij zich inzette als bewoner van een verwaarloosd recreatiepark. Meer hierover in de onderstaande video.

1:35 ‘Terror Jaap’ zet zich in voor recreatiepark

Foto: ANP