Peter Plasman valt OM aan in Borsato-zaak: Beschuldigt hen van nalatigheid!

Advocaat Peter Plasman, die de aangeefster vertegenwoordigt in de zedenzaak tegen Marco Borsato, vindt het moeilijk te accepteren dat het Openbaar Ministerie besloten heeft niet in hoger beroep te gaan. “Ze voelt zich in de steek gelaten halverwege de zaak.”

“Natuurlijk was de vrijspraak een tegenvaller voor mijn cliënte,” zei de advocaat op dinsdag. “Het OM gelooft nog steeds in de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van haar verklaringen. Het is daarom des te spijtiger dat ze nu aan haar lot wordt overgelaten. Justitie heeft het proces gestart en trekt nu zijn handen ervan af.”

Verwachtingen niet waargemaakt

Plasman had verwacht dat het OM in hoger beroep zou gaan na de vrijspraak. Hij vond het problematisch dat de rechtbank oordeelde dat er geen aanvullend bewijs was in de zaak. Dit zou in een hoger beroep een belangrijk aandachtspunt zijn geweest.

Plasman wilde niet ingaan op de reactie van de vrouw op de vrijspraak. Hij benadrukte wel dat het OM haar mening serieus zou nemen bij het besluit om al dan niet in hoger beroep te gaan. “Ook het Openbaar Ministerie is zich bewust van de impact die deze zaak op haar en haar gezin heeft gehad, inclusief de negatieve aandacht die zij hebben ontvangen. Dit zou zich kunnen herhalen in een hoger beroep. Vanuit dat oogpunt is het voor het OM van belang te weten hoe mijn cliënte hierover denkt.”

Zorgvuldige evaluatie

Een woordvoerster liet na de uitspraak weten dat het OM het vonnis grondig zal evalueren. “We hebben het vonnis ontvangen. De rechtbank acht de verklaring van het slachtoffer niet onbetrouwbaar, maar vindt het steunbewijs onvoldoende om de verdachte te veroordelen”, aldus de woordvoerster.

“We respecteren de uitspraak en zullen deze verder onderzoeken. We zullen de argumenten van de rechtbank nauwkeurig overwegen om te bepalen of er redenen zijn om in hoger beroep te gaan.

Geen hoger beroep

Het OM heeft dinsdagochtend aangekondigd dat zij niet in hoger beroep zullen gaan in de zaak tegen Marco Borsato. De zanger werd eerder deze maand door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. De rechtbank vond dat er onvoldoende steunbewijs was.

Marco was aangeklaagd voor het betasten van het meisje aan haar bovenbenen, borsten en vagina, zowel over als onder haar kleding. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel had laten aanraken. Voor dit deel van de aanklacht had het OM ook om vrijspraak verzocht. Tegen hem was een gevangenisstraf van vijf maanden geëist.