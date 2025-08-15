In maart 2025 heeft een meerderheid van de FNV-leden het laatste voorstel van de werkgevers afgewezen. Ze vonden de aangeboden loonsverhoging onvoldoende. Hierdoor is het voor de FNV niet mogelijk om de nieuwe cao te ondertekenen, hoewel deze nog steeds van toepassing is op de leden van de FNV, zoals de vakbond bevestigt.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Kinderopvang 2025 – 2026 omvat regelingen betreffende salaris, toeslagen, werkuren, overwerk, vakanties, verlof en pensioen. Deze cao is afgerond zonder de handtekening van de FNV, maar de afspraken zijn desondanks geldig voor FNV-leden, omdat de werkgever verplicht is de cao toe te passen op alle werknemers, conform artikel 14 van de Wet op de cao.

Uitsluiting van werkgroepen en projecten

Aangezien de FNV de cao niet heeft ondertekend, zijn zij geen betrokken partij bij deze cao gedurende de periode tot 31 december 2026. Dit houdt in dat de FNV niet zal deelnemen aan de Overlegtafel van cao-partijen (OAK) en ook niet betrokken zal zijn bij werkgroepen en projecten die voortkomen uit deze cao voor kinderopvang.

Ondersteuning voor kinderopvangmedewerkers

Dit betekent echter niet dat de FNV geen invloed meer heeft op de sector kinderopvang. Ze hebben advies ingewonnen bij de FNV Branche Advies Raad (BAR) en de klankbordgroepen voor kinderopvang over de te volgen strategie tot eind 2026. De belangrijkste thema’s die zij hebben geïdentificeerd zijn: