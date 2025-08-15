Bekende Actrice Ingeborg Elzevier (89) Overleden: Nederland Rouwt

Overlijden van gerenommeerde actrice Ingeborg Elzevier

In Amsterdam is vandaag actrice Ingeborg Elzevier overleden, zo heeft theaterproducent Arjen Stuurman bevestigd. Elzevier was ruim zestig jaar actief in de theaterwereld.

Vanaf haar tienerjaren op het Montessorilyceum droomde Ingeborg Elzevier (geboren op 20 februari 1936 in Amsterdam) al van een carrière op het toneel. Ondanks dat haar vader haar aanvankelijk dwong haar school af te maken in de hoop dat haar fascinatie voor acteren zou verminderen, vertelde ze in 1958 met een glimlach aan De Telegraaf dat de passie voor theater alleen maar sterker was geworden. In datzelfde jaar rondde ze haar opleiding af aan de Amsterdamse Toneelschool, samen met bekende namen zoals Femke Boersma en Louis Bongers. De directeur van de school, W. Ph Pos, prees haar om haar opmerkelijke veelzijdigheid en de examencommissie beloonde haar met de prestigieuze Top-Naeffprijs voor haar uitzonderlijke prestatie, als tweede laureaat na Sigrid Koetse.

Ingeborg Elzevier maakte haar toneeldebuut in 1958 in de productie Orpheus daalt af bij Toneelgroep Theater in Arnhem. Dit markeerde het begin van een lange en indrukwekkende carrière waarin ze in meer dan honderd rollen schitterde, volgens de Theaterencyclopedie. Ze speelde bij diverse gezelschappen zoals de Haagse Comedie, Toneelgroep Centrum en Toneelgroep Amsterdam, en werkte veel samen met Hummelinck Stuurman Theaterproducties. Theaterproducent Arjan Stuurman merkte op dat Elzevier uitblonk in zowel klassieke stukken als komedies, dankzij haar uitmuntende timing, helderheid en menselijkheid, wat haar zowel bij collega’s als bij het publiek zeer geliefd maakte.

Tijdens haar 35-jarige jubileum reflecteerde Elzevier in een interview met De Telegraaf op hoe ze de lange werkdagen volhield. Ze beschreef acteren als een ontsnapping naar een andere wereld, waar alle problemen even vergeten worden. ‘Het is gewoon “even weg” zijn, en dat is wat ik er zo leuk aan vind,’ zei ze.

Elzevier was ook een bekend gezicht op televisie met rollen in series zoals De stille kracht (1974), In voor- en tegenspoed (1991) en Kinderen geen bezwaar (vanaf 2005). Op het grote scherm verscheen ze in films zoals De jurk (1996), Madelief (1998), en I.M. (2020).

In 2018 werd Elzevier geëerd met een speciale voorstelling getiteld Genoeg nu over jou! ter gelegenheid van haar zestigjarig jubileum. Recensent Henri Drost prees haar vermogen om diverse emoties geloofwaardig en met humor weer te geven. Voor haar rol als Miranda Marks, een oudere, nymfomane alcoholiste, in Een doos vol kruimels (1992), werd ze genomineerd voor een Theo d’Or. Ze won ook diverse prijzen, waaronder de Gouden Hart (1993), de Gouden Gids Publieksprijs (1997) en de Blijvend Applaus Prijs (2012), waarbij de jury haar toewijding en integriteit in haar toneelspel roemde. In 2001 werd ze benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

