Grote Veranderingen bij De Slimste Mens: Wat Staat Er Te Gebeuren?

Paulien Cornelisse volgt Maarten van Rossem op bij De Slimste Mens

Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Paulien Cornelisse de nieuwe jurylid wordt van het populaire televisieprogramma De Slimste Mens, waar zij Maarten van Rossem zal opvolgen. Ook de presentator Philip Freriks neemt afscheid; zijn rol zal worden overgenomen door Herman van ’t Zandt. Een ander iconisch element van het programma, het belletje waarmee Maarten deelnemers kon onderbreken, zal eveneens verdwijnen.

Met de start van het nieuwe seizoen in september zullen kijkers een aantal nieuwe gezichten zien en zal het bekende belletje afwezig zijn. Maarten van Rossem zelf heeft het belletje niet meegenomen naar huis. “Nee, ik ben niet de persoon die belletjes steelt. Ik kan me niet voorstellen dat mijn vrouw blij zou zijn als ik het thuis zou gebruiken”, vertelde hij lachend aan het Algemeen Dagblad.

De kenner legt uit dat hij het belletje maar zeer sporadisch gebruikte. “Soms, als ik nog iets wilde toevoegen en vond dat Philip te snel ging. Maar ik was geen grote fan van het belletje,” aldus Maarten.

Gaat het belletje naar het museum?

Eppo van Nispen tot Sevenaer, de directeur van het Mediamuseum Beeld & Geluid, heeft interesse getoond in het belletje. “Het ontroert me, ik moet er bijna van huilen,” grapte hij. Maar serieus: “Het belletje van Maarten heeft in de afgelopen jaren in bijna elke Nederlandse huiskamer geklonken. We zouden het heel graag willen hebben!”

Op de vraag of Maarten het nieuwe seizoen van De Slimste Mens gaat volgen, antwoordde hij: “Ik zit niet de hele dag te wachten op een programma dat pas in september om 21.30 uur wordt uitgezonden. Maar ik zal zeker af en toe kijken. Ik heb er alle vertrouwen in.” Voor Maarten zelf is er ook een leven na de spelshow. “Zeker weten. U spreekt met mij terwijl ik springlevend ben. Sommigen denken misschien dat ik een creatie van kunstmatige intelligentie ben, maar zo ver is het nog niet.”

