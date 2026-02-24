Akwasi en Paulien Cornelisse versterken Academie van Kunsten: Vernieuwing in de kunstwereld!

Introductie van Nieuwe Leden bij de Akademie van Kunsten

Op 12 maart verwelkomt de Akademie van Kunsten zes vooraanstaande nieuwe leden, waaronder de veelzijdige performer Akwasi Owusu Ansah, de bekende cabaretier Paulien Cornelisse, en de innovatieve theatermaker Boukje Schweigman.

Elk jaar selecteert de Akademie van Kunsten nieuwe leden op basis van voordrachten uit de sectoren kunst, cultuur en wetenschap, waarbij artistieke verdiensten de doorslag geven. Alleen kandidaten die een significante bijdrage aan hun vakgebied hebben geleverd komen in aanmerking.

Akwasi Owusu Ansah, beter bekend als Akwasi (geboren in 1988), is een dynamische artiest, schrijver en performer. Zijn carrière begon in de hiphopwereld met de rapgroep Zwart Licht. In 2012 rondde hij zijn opleiding als theatraal performer af aan de Toneelacademie Maastricht. Akwasi is niet alleen actief in muziek en theater, hij schrijft ook poëzie en proza. Hij vervult de rol van creatief directeur bij Omroep ZWART en zit in de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zijn werk is te herkennen aan een mix van openheid, diepgang en humor, eigenschappen die hij ook benut als spreker over maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen.

Paulien Cornelisse (geboren in 1976) is een cabaretier en schrijfster die in 2009 doorbrak met haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Ze heeft sindsdien vijf solotheatershows geproduceerd. Cornelisse ontving onder andere de Neerlands Hoop cabaretprijs en werd genomineerd voor de Poelifinario. Ze schrijft een column op de voorpagina van de Volkskrant en was de Boekenweekessayist van 2025. Voor haar voorstelling Hallo Aarde kreeg ze de TheaterAfficheprijs. Haar benadering kenmerkt zich door een sterke aandacht voor detail en een voorliefde voor het verkennen van onderwerpen die anderen vaak over het hoofd zien.

Boukje Schweigman (geboren in 1974) is een theatermaker die een unieke theatertaal heeft ontwikkeld, gericht op fysieke en zintuiglijke ervaringen, waarbij gesproken taal vaak ontbreekt. Bij haar afstuderen aan de mime-opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in 2003 ontving ze onder meer de Ton Lutz-regieprijs en de Top Naeff-prijs. Haar gezelschap, Schweigman&, speelt zowel nationaal als internationaal en heeft meerdere VSCD Mimeprijzen gewonnen. Haar werk is sterk onderzoeks- en experimentgericht, en ze werkt samen met wetenschappelijke instellingen zoals de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel ontwikkelt ze een Huis van de Zintuigen in Utrecht, een centrum voor onderzoek en uitwisseling rondom belichaamde kennis.

De Akademie van Kunsten, opgericht in 2014 als onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, heeft als doel de rol van kunsten in de samenleving en politiek te versterken en de samenwerking tussen kunst en wetenschap te stimuleren. De Akademie telt nu meer dan tachtig leden uit diverse disciplines.

Naast Akwasi, Cornelisse en Schweigman, zullen ook schrijfster Roxane van Iperen en beeldend kunstenaars Sara Blokland en Nicoline van Harskamp worden geïnstalleerd tijdens een ceremonie op 12 maart in het Trippenhuis.

Foto Akwasi in 2025, door Casper Rila

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post