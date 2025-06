De juni-editie van Theaterkrant Magazine valt deze week op de deurmat. Dit extra dikke zomernummer staat bol van thema’s zoals vrouwelijke woede, vrouwelijke toneelschrijvers en vrouwelijk leiderschap. Ook vind je een artikel over Beppie Blankert en haar werk Dubbelspoor, Stephanie Louwrier praat over haar rol in cabaretregie en het magazine bevat het laatste interview met Petra Laseur.

Een centraal thema in deze uitgave is zorg of care. Dit komt naar voren in het gesprek dat Nina van Tongeren en Paulien Geerlings voeren met de Franse theatermaker en gezelschapsleider Caroline Guiela Nguyen. Ook in het artikel dat de rol van artistiek onderzoek in de Oerol werkplaats bespreekt, geschreven door Iris van Lieshout, wordt dit thema behandeld. Dramaturge Erica Smits heeft een essay geschreven over hoe zij haar kinderen opvoedt binnen de theaterwereld.

Diverse artikelen in dit nummer behandelen de ondergeschikte positie van vrouwen in de sector. Zorg speelt hierbij een belangrijke rol, omdat de zorgtaken in onze maatschappij nog altijd voornamelijk op de schouders van vrouwen liggen. Deze taken worden vaak ondergewaardeerd, wat een negatieve impact heeft op zowel het artistieke werk als de carrières van vrouwen. Dit wordt duidelijk in het onderzoek door Saskia Driessen naar de positie van vrouwelijke toneelschrijvers.

Op verschillende plekken binnen de sector proberen vrouwen het concept van leiderschap opnieuw vorm te geven, waarbij diverse aspecten van care aan bod komen; zie de verslagen over Astrid Boons en Andrea Voets. Stephanie Louwrier wordt bovendien vaak door vrouwelijke cabaretiers gevraagd als eindregisseur. “Vrouwen zijn sterk in opmars binnen het cabaret, wat ik niet als een strijd zie maar als een inspiratiebron,” vertelt ze in een enthousiast profiel.

We kijken ook over de grenzen heen. Brechtje Zwaneveld reisde naar Pune in India om een deel van het grootschalige project 10Children van Liesbeth Coltof en Dennis Meyers te bekijken, waarbij de focus ligt op de specifieke uitdagingen voor vrouwen daar. Constant Meijers had een gesprek met de Russische regisseur Kirill Serebrennikov die voor het Holland Festival de opera Boris Godoenov regisseert. Hun eerdere ontmoeting in Moskou in 2004 was ‘een andere tijd, een andere wereld’, herinnert hij zich.

Tot slot bevat het magazine het laatste interview met Petra Laseur, waarin Xandra Knebel over de jaren heen meerdere gesprekken met haar voerde. Ze bespreken haar leven, haar relatie met haar moeder Mary Dresselhuys, en de grote veranderingen in het Nederlandse toneel.

