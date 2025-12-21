Danslegende Hans van Manen Overleden: Collega’s Diep Geschokt

Hans van Manen, een vooraanstaand figuur in zowel de Nederlandse als internationale danssector, is op woensdag overleden. Tot aan zijn laatste dagen was hij actief in de danswereld. Zijn collega’s delen hun verdriet en bewondering: “Hans van Manen was een van de meest invloedrijke kunstenaars die Nederland heeft gekend.”

Emily Molnar, artistiek directeur van het Nederlands Dans Theater:

Het heengaan van Hans van Manen laat een onuitwisbare leegte achter in de dansgemeenschap. Als een dappere pionier heeft hij met zijn onderscheidende stijl gedurende meer dan zestig jaar vernieuwing gebracht in de dans. Als een van de oprichters van het Nederlands Dans Theater heeft hij een fundament gelegd voor onze huidige opvattingen over dans. Zijn invloed zal blijven voortbestaan en hij blijft een bron van inspiratie voor toekomstige generaties. Met diepe dankbaarheid en groot respect eren we zijn leven en zijn blijvende erfenis.

Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet:

Hans van Manen geldt als een van de grootste kunstenaars die ons land heeft voortgebracht en was een ongelooflijk inspirerende vriend voor velen. Zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de dans in Nederland en daarbuiten zijn van onschatbare waarde. Hans heeft een belangrijke invloed gehad op Het Nationale Ballet door zijn balletten, zijn visie op dans en mensen, en door zijn langdurige verbintenis met ons. Gedreven, gepassioneerd, altijd nieuwsgierig, liefdevol, vrijgevig, betrokken, aardig (en soms moeilijk), humorvol, onvergelijkbaar en onvergetelijk – dat was Hans voor mij en voor ons. Zijn vriendschap was een van de mooiste geschenken in mijn leven. Zijn kunst zal voortleven in de lichamen van de dansers die zijn werk uitvoeren en in de ogen van ontelbare toeschouwers.

Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans:

Hans had het unieke vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Vaak, wanneer ik twijfelde, vroeg ik me af: ‘Wat zou Hans doen?’ Helaas kan ik het hem niet meer vragen. Gedurende de bijna veertig jaar dat we elkaar kenden, ontwikkelde zich een diepe persoonlijke vriendschap naast onze professionele relatie. Ik ga hem enorm missen.

Guy Weizman en Roni Haver, artistieke leiding van Club Guy & Roni:

Hans van Manen was een voornaam ambassadeur voor de dans. Zijn werk en overtuigingen hebben talloze makers en dansers wereldwijd geïnspireerd. Ook voor Roni en mij was hij een belangrijke invloed. De elegantie van zijn werk was indrukwekkend. Van Manen bracht abstractie naar een hoger niveau, iets wat voorheen ongekend was. Zijn erkenning van dansers en de versterking van hun positie binnen de danswereld was cruciaal. Voor ons als jonge makers vertegenwoordigde hij ook een standaard waaraan wij ons eigen werk spiegelden, altijd met respect. Van Manen zei altijd: “Dans is slechts dans.” Wij probeerden aan te tonen dat het meer was dan alleen vorm, maar ook een nieuwe taal van beelden en diepere communicatie.

Nanine Linning, artistiek directeur van Scapino Ballet Rotterdam: