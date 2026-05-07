Week 17 Must Reads: Ontdek Mythos, Tim Cook’s Erfenis & Debat over AI-belasting!

De redactie presenteert een overzicht van de meest opmerkelijke artikelen van de afgelopen week. In de schijnwerpers: de belangrijkste successen (en een significante fout) van Tim Cook, Milieudefensie zoekt nieuwe wegen in hun strijd tegen Shell, en de vraag rijst wie de kosten draagt wanneer AI-agents menselijke taken overnemen.

AI-agents ondermijnen ons sociaal vangnet, maar wie betaalt de prijs?

Een accountant in dienst nemen kost bedrijven duizenden euro’s per maand, terwijl een abonnement op een AI-agent slechts enkele honderden euro’s kost. Deze eenvoudige rekensom heeft niet alleen invloed op de werkgelegenheid, maar ook op de belastinginkomsten en sociale premies die van deze lonen afhankelijk zijn, en dus op ons gehele sociale systeem.

Sam Altman stelt daarom voor om de belastingheffing te verleggen van arbeid naar kapitaal en geautomatiseerd werk. Zijn ideeën lijken aannemelijk, hoewel Altman, als CEO van OpenAI, niet geheel onbevooroordeeld is. Professor Ulrich Zierahn-Weilage heeft echter weinig vertrouwen in een dergelijke AI-belasting.

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Karin Swiers analyseert de dubbele moraal van de technologiemiljardairs en de echte fiscale tijdbom onder ons sociale stelsel, met tegenargumenten van een arbeidsmarkteconoom die de voorspelde massawerkloosheid door AI relativeert, maar andere zorgen benadrukt.

De nieuwe generatie belastingontwijkers dient zich aan: AI-agents

De vier grootste succesverhalen van Tim Cook (en één fatale fout)

Na vijftien jaar draagt Tim Cook het stokje over. De CEO van Apple was geen flamboyante visionair zoals Steve Jobs, maar een meester in operationele uitmuntendheid. Hij perfectioneerde de wereldwijde toeleveringsketen, introduceerde eigen chips en maakte van diensten een nieuwe inkomstenbron. Echter, Cooks blinde vlek kan zijn opvolger John Ternus duur komen te staan.

Waarom moet je dit lezen? Hoewel Cook Steve Jobs niet deed vergeten en er geen ‘next big thing’ kwam onder zijn leiding, werd Apple tien keer zoveel waard. MT/Sprout-redacteur Philip Bueters belicht zijn tien grootste successen en één fout die de toekomst van het bedrijf kan beïnvloeden.

Tim Cook bracht geen ‘next big thing’, maar maakte van Apple een indrukwekkende geldmachine

Van ‘oud nieuws’ naar ‘tweede leven’: hoe duurzame taal je voordeel kan opleveren

Vegan mayonaise verkoopt beter als het als plantaardige mayonaise wordt aangeduid. Dat is de macht van woorden, volgens taalstrateeg Jens van der Weele. De fossiele industrie begrijpt dit al decennia lang: de term ‘global warming’ werd met succes vervangen door het minder dreigende ‘climate change’. Ondertussen blijft de duurzame beweging steken op termen als ‘eiwittransitie’ en ‘emissiereductie’, wat ons volgens Van der Weele niet verder helpt.

Waarom moet je dit lezen? Taalstrateeg Jens van der Weele toont in dit interview aan hoe de keuze van woorden bepaalt of duurzame veranderingen worden geaccepteerd of op weerstand stuiten. Het maakt niet uit of het om klanten, collega’s of politici gaat: gelijk hebben is niet voldoende, je moet het ook kunnen verkopen.

Emissiereductie, eiwittransitie: taalstrateeg Jens van der Weele is het zat

Anthropic ontwikkelt een potentieel ‘cyber-kernwapen’, banken in paniek

Wereldwijd slaan banken alarm vanwege Mythos. Dit nieuwe AI-model van Anthropic excelleert niet alleen in het detecteren van softwarekwetsbaarheden, maar kan ook zelfstandig programma’s schrijven om deze te exploiteren voor een cyberaanval. Anthropic heeft daarom besloten het niet vrij te geven. Slechts een select aantal bedrijven heeft toegang gekregen, zodat zij hun software kunnen beschermen. Is dit briljante marketing of een vooruitziende blik?

Waarom moet je dit lezen? MT/Sprout-redacteur Philip Bueters spreekt met betrokkenen en concludeert: Mythos is vooral een ultieme wake-up call. ‘Cybersecurity was eens een mens-tot-mens competitie. Nu is het een AI-tegen-AI strijd.’

Is AI-model Mythos een tikkende tijdbom voor banken?

Milieudefensie zoekt nieuwe strategieën in de strijd tegen Shell

Milieudefensie geeft niet op na het verloren hoger beroep tegen Shell in 2024. Integendeel, ze dagen de oliegigant opnieuw uit voor de rechter. Ditmaal met een duidelijke eis: stop met het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden. Het hof merkte in zijn uitspraak al op dat dergelijke investeringen ‘op gespannen voet kunnen staan’ met de energietransitie. Milieudefensie heeft deze ‘hint’ serieus genomen. Wat zijn de kansen van deze nieuwe strategie?

Waarom moet je dit lezen? Milieudefensie betreedt opnieuw onbekend terrein in het klimaatrecht – en volgens juristen staat deze zaak juridisch sterker dan de vorige. Een les in strategisch procederen en een zaak om in de gaten te houden, volgens MT/Sprout-redacteur Wilke Wittebrood, met mogelijk grote gevolgen voor de hele fossiele industrie.

Volgens juristen heeft Milieudefensie een sterkere zaak met hun nieuwe strategie tegen Shell: stop met boren

Hier is het belangrijkste nieuws van week 17 van 2026:

ASML start een lobbygroep met Europese techgiganten en Paramount neemt Warner Bros over (vrijdag 24 april)

Prijs van condooms stijgt door oorlog in Iran en ABN Amro stelt klimaatdoelen voor zichzelf en haar kredietklanten (donderdag 23 april)

Wim Beelen koopt een nooit geopend pretpark voor € 6,5 miljoen en zijn er nieuwe grote investeringsrondes voor CuspAI en Euclyd aanstaande? (woensdag 22 april)

Tim Cook treedt na de zomer terug als CEO van Apple en Odido krijgt te maken met een massaclaim (dinsdag 21 april)

Energiecentrales laten de CO2-uitstoot in Nederland stijgen en het nationale oliecrisisplan gaat van start (maandag 20 april)

