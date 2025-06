De Associate degrees Academie in Roosendaal gaat in samenwerking met vier middelbare scholen in West-Brabant een nieuw Havo-P programma opzetten. Het doel van dit traject is om havisten beter voor te bereiden op een vervolgopleiding aan het hbo, met name de praktijkgerichte Associate degree opleidingen. Dit is gerapporteerd door Roosendaal.nieuws.nl.