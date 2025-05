In de gemeenten Waadhoeke en Harlingen wordt deze week extra aandacht besteed aan de ‘Week van het Deelstation’. Gedurende deze periode staan de achttien deelstations in deze gemeenten centraal. Scholen, lokale inwoners en bedrijven hebben samen gewerkt om ervoor te zorgen dat deze stations goed gevuld zijn. Dit is gerapporteerd door Omroep Friesland.

Een deelstation dient als een openbare kast in de wijk waar men voedsel en andere basisbenodigdheden kan plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Per persoon is het toegestaan om dagelijks tot drie artikelen uit deze kast te nemen, wat vooral voordelig is voor mensen met beperkte financiële middelen.

Activiteiten tijdens de Week van het Deelstation

Basisscholen hebben actief deelgenomen aan de ‘Week van het Deelstation’ door verschillende workshops te organiseren. Zo heeft IKC De Wachter in Sint Annaparochie de leerlingen van groep drie betrokken bij een project over het delen van voedsel.

Favoriete gerechten tekenen

Directrice Lotte Faber van de school vertelt dat de kinderen hun favoriete gerechten op pannetjes tekenen, waarna ze hierover discussiëren met hun leraar. Jens uit groep drie heeft patat, pizza en poffertjes getekend. “Dat zijn mijn lievelingseten,” zegt hij.

Het belang van delen leren

Volgens Faber is het essentieel dat kinderen leren wat het betekent om te delen en dat ze begrijpen waarom deelstations zijn opgezet. In de klas wordt al vroeg begonnen met het aanmoedigen van samenwerking. “Als een kind zijn fruit vergeet, delen we het fruit dat we hebben,” legt ze uit. Dit stimuleert niet alleen een gemeenschapsgevoel maar ook medeleven en begrip. “In onze klassen leren ze niet alleen rekenen en lezen, maar ook hoe ze actief kunnen deelnemen aan de gemeenschap.”

Sven, eveneens uit groep drie, vindt het triest dat sommige mensen niet genoeg eten hebben. “Daarom maak ik deze tekening, zodat ze iets kunnen pakken uit zo’n kast,” zegt hij.