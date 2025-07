Door een recent ingevoerde onderwijswet in Nederland is het aantal islamitische scholen aanzienlijk gegroeid. Verwacht wordt dat het aantal islamitische middelbare scholen in de komende twee jaar zal verdubbelen. Bestuurders van deze scholen benadrukken dat hun onderwijsaanbod overeenkomt met dat van andere middelbare scholen, volgens een verslag van RTL Nieuws.

De opening van de eerste islamitische middelbare school in Amsterdam-West staat gepland voor na de zomervakantie. Deze school, het Fiducie College, start met 60 leerlingen en streeft ernaar om uit te breiden naar 400 leerlingen. Het wordt de zevende islamitische school in Nederland.

Vereenvoudiging door nieuwe wetgeving

Yusuf Altuntas, een schoolbestuurder, heeft jarenlang gewerkt aan de voorbereidingen om deze school te kunnen openen. De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen heeft het proces om een school te starten aanzienlijk vereenvoudigd. Voorheen moesten potentiële scholen via een complexe procedure aantonen dat er toekomstperspectief was. Nu zijn enkel geïnteresseerde ouders en een solide plan nodig.

Voor het starten van een school zijn ongeveer 600 tot 750 handtekeningen van ouders vereist, en er moet een gedegen plan voor het onderwijsaanbod, inclusief burgerschapsvorming, worden ingediend.

Controverses rondom islamitische scholen

In recente jaren hebben verschillende islamitische scholen negatieve aandacht gekregen door financieel wanbeheer of discussies over het curriculum. “Er wordt beweerd dat onze scholen antidemocratisch zijn of ideeën verspreiden die niet passen binnen de Nederlandse samenleving,” zegt Ayhan Tonca van de Islamitische Scholenbesturen Organisatie (ISBO).

Groei van islamitische scholen

De onderwijswet heeft geleid tot een toename van het aantal islamitische scholen. Een derde van de basisscholen opgericht onder deze nieuwe wet heeft een islamitische grondslag. Volgens DUO zijn er momenteel zes actieve islamitische middelbare scholen in Nederland, met acht nieuwe op komst.

Er zijn 83 islamitische basisscholen in Nederland, en 15 nieuwe basisscholen zullen binnenkort hun deuren openen. Martijn Meester van de Vrije Universiteit merkt op dat Nederland niet overspoeld zal worden door islamitische scholen. Het aandeel islamitische scholen is nog geen 2 procent bij basisscholen en nog minder bij middelbare scholen.

Van de 6500 basisscholen in Nederland is 31 procent openbaar, 30 procent rooms-katholiek en 29 procent protestants-christelijk.

Bestrijden van vooroordelen

Volgens Tonca moeten veel islamitische scholen vechten tegen vooroordelen, zoals het idee dat kinderen ondemocratische waarden worden bijgebracht, terwijl er ook gewoon Nederlandse les wordt gegeven.

Gelijkwaardig curriculum

Altuntas benadrukt dat de lesprogramma’s op islamitische scholen identiek zijn aan die van andere scholen, met als voornaamste verschil de identiteit van de school. Islamitische scholen bieden bijvoorbeeld tweemaal per week godsdienstles aan en vieren Ramadan.

Diversiteit in onderwijspersoneel

De eerste islamitische scholen die eind jaren tachtig in Nederland werden opgericht kenden aanvankelijk problemen met de onderwijskwaliteit, vooral door het gebrek aan gekwalificeerde leraren. Tegenwoordig behoren islamitische scholen tot de top drie qua onderwijskwaliteit, met personeel bestaande uit zowel moslims als niet-moslims.

Traditionele onderwijsmethoden

Meester bevestigt dat de kwaliteit van onderwijs op islamitische scholen zeer hoog is, mede dankzij het gebruik van traditionele onderwijsmethoden. Daarbij speelt de ondersteuning vanuit de gemeenschap een belangrijke rol in het succes van deze scholen.

Uitdagingen voor nieuwe scholen

Nieuwe scholen kampen met diverse uitdagingen, zoals het aantrekken van voldoende leerlingen en het vinden van geschikte huisvesting. Vaak moeten nieuwe scholen onderdak vinden in gebouwen van andere scholen of in afgeschreven schoolgebouwen.

Kritische evaluatie van de onderwijswet

Hoewel de onderwijswet veel nieuwe scholen, waaronder die met een vrij onderwijsconcept, mogelijk heeft gemaakt, is het kabinet niet onverdeeld positief. Demissionair staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs) wijst op de grote druk die de wet legt op de samenleving, met name door het lerarentekort en het tekort aan goede schoolgebouwen. “Daarom gaan we de wet zeer kritisch evalueren,” aldus Paul.