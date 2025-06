Vijfsecondenregel getest: Wetenschapper onthult hoe lang te lang is om van de vloer te eten

Verbijsterd door de onderzoeksresultaten

Veel mensen rapen snel hun eten van de grond om besmetting te voorkomen, maar is deze methode daadwerkelijk effectief of slechts een broodjeaapverhaal? Een microbioloog uit Chicago heeft de zogenaamde “vijfsecondenregel” wetenschappelijk onderzocht om te bepalen of het veilig is om voedsel dat op de grond is gevallen te eten. Dit onderzoek is te zien in een TikTok-video die meer dan 1 miljoen keer is bekeken.

“Ik dacht dat het leuk zou zijn voor mensen om te weten over alle kleine viezigheden waar we dagelijks niet bij stilstaan,” vertelde Nicholas Aicher, senior kwaliteitscontrole analist, aan Jam Press.

De onderzoeker heeft bijna 450.000 volgers verzameld op zijn TikTok-kanaal, waar hij video’s plaatst waarin hij de netheid van alledaagse voorwerpen test, van benzinepompen tot tandenborstels en zelfs de binnenkant van een hond zijn mond.

Laatste hygiëne-experiment

Voor zijn meest recente hygiëne-experiment besloot Aicher een petrischaal op de grond te plaatsen voor verschillende tijdslimieten, variërend van nul seconden tot één minuut.

Vervolgens broedde hij de monsters uit in een broedstoof om te zien in hoeverre ze bacteriën ontwikkelden.

Zoals blijkt, vertoonde elk monster bewijs van microbiële groei, wat bewijst dat geen enkele hoeveelheid tijd op de vloer veilig is als het gaat om besmetting.

“Het lijkt erop dat zelfs 0 seconden te lang is,” verklaarde de wetenschapper terwijl hij de overeenkomstige petrischaal omhoog hield, die bezaaid was met witte bacteriële vlekken.

Toevallig had het monster van vijf seconden ongeveer dezelfde hoeveelheid groei, wat effectief de regel weerlegt.

Op een gegeven moment laat Aicher per ongeluk deze schaal vallen terwijl hij deze verplaatste, waardoor er een onooglijke witte vlek op de tafel achterbleef.

Ondertussen had het schaaltje van 10 seconden “iets meer” bacteriën, terwijl de schaaltjes die voor 20 en 30 seconden waren achtergelaten merkbaar meer hadden.

Interessant is dat het monster dat een minuut was achtergelaten dezelfde hoeveelheid had als het vijfsecondenmonster.

Uit deze bevindingen concludeerde Aicher dat het niet uitmaakt of het voedsel vijf seconden of 60 seconden op de grond ligt, het zal hoe dan ook vies zijn.

Kijkers waren geschokt over de resultaten, met één toeschouwer die schreef: “nooit meer eten van de vloer eten.”

“Neeeee, ik leef volgens de vijfsecondenregel!” schreef een ander, terwijl een derde grapte dat de microben “extra smaak” gaven.

Ondanks de angstaanjagende bevindingen weigerden veel aanhangers van de vijfsecondenregel om te stoppen met het eten van voedsel van de grond.

“Ik doe net alsof ik dit niet heb gezien, zodat ik vrolijk door kan gaan met de vijfsecondenregel,” verklaarde een koppige fan.

“De echte factor is gewoon hoe graag je niet wilt verspillen wat er is gevallen,” merkte een ander op.

Een scepticus spotte: “Meh. Ik deed de vijfsecondenregel mijn hele jeugd en ik ben nog steeds gezond.”

Hoewel, anderen dachten dat de resultaten, nou ja, bezoedeld waren door het feit dat Aicher geen “controle” monster had dat alleen aan de lucht was blootgesteld.

