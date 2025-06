Freek Rikkerink in Confrontatie met Snelle: “Ze hebben me alles al afgepakt”

Onlangs heeft Snelle een bezoek gebracht aan zijn ernstig zieke vriend Freek Rikkerink. De rapper deelde dit nieuws met het publiek tijdens het Oerrock Festival op vrijdag, waar hij eveneens een eerbetoon bracht aan Freek (zie video).

“Afgelopen week ben ik nog bij hem langsgegaan. Het is echt verschrikkelijk”, zei Snelle. “Op zulke momenten ben je snel geneigd om te denken: ‘Wat heeft het allemaal voor zin?’ Maar het gesprek dat we thuis voerden, ging erover dat je het misschien juist moet omdenken. Dat het allemaal juist heel veel uitmaakt.”

Samen met Suzan & Freek heeft Snelle het nummer ‘De overkant’ gemaakt. “Ik vond het raar om straks ‘De overkant’ te gaan zingen, maar Freek zei: ‘Maat, ze hebben me al zoveel afgenomen. Zorg alsjeblieft dat ze me dit lied niet ook nog afnemen.’ Dus stel ik voor dat we het leven samen vieren, hoe vreemd dat misschien ook voelt. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook zou willen.”

Claude

Claude was ook aanwezig op het festival die vrijdag. Tijdens zijn optreden sprak hij emotioneel tot het publiek. “Je staat stil bij wat er allemaal gebeurt in het leven,” zei hij geëmotioneerd. “Als het goed gaat, moet je er echt een feest van maken. Want voordat je het weet… ja, het is allemaal erg moeilijk om uit te leggen.”

Claude herpakte zich en zei vervolgens tegen het publiek: “Ik hoop dat het goed met jullie gaat, dat het goed blijft gaan. Dat jullie gezond blijven en jullie geliefden dichtbij mogen houden.”

0:43 Claude brengt eerbetoon aan Freek Rikkerink

Toppers

Ook het optreden van De Toppers had een emotionele lading die vrijdagavond. Aan het begin van hun concert stonden René Froger, Jeroen van der Boom, Jan Smit en Gerard Joling stil bij het trieste nieuws over Freek. Ze wensten Suzan & Freek, hun vrienden en familie veel kracht toe voor de komende tijd. “Laat dit een boodschap zijn voor iedereen: wees aardig voor elkaar en geniet van elke dag”, droeg Jeroen het publiek op.