Heftige Confrontatie: Yvonne Coldeweijer ‘Nooit Meer Gezien’

Programma Yvonne Uitgesteld

De introductie van het nieuwe roddelprogramma De Juice, gepresenteerd door de welbekende “juicekoningin” Yvonne Coldeweijer, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit nieuws werd begin december door een woordvoerder van NET5 gedeeld met Shownieuws.

De zender heeft nog geen details gegeven over de reden van dit uitstel. “Wij zullen meer informatie verstrekken zodra deze beschikbaar is,” verklaarde de woordvoerder van NET5. Ze voegden toe: “Vanaf maandag 5 januari wordt het nieuwe seizoen van MasterChef USA uitgezonden op onze zender om 19:30 uur.”

Het programma, dat eigenlijk al dit najaar zou verschijnen, is nu al meerdere keren uitgesteld. Yvonne werd bekend en berucht door het verspreiden van roddels over bekende Nederlanders via haar sociale media. Ze heeft aangegeven dat haar nieuwe TV-programma niet zal lijken op bestaande formats zoals Shownieuws of RTL Boulevard. Yvonne waarschuwde in een recent interview met &C dat BN’ers die over de schreef gaan haar weer mogen vrezen.

Recent spraken Coen & Sander in hun radioshow op JOE over verschillende controverses, waaronder de ophef rond de familie Beckham. Entertainmentdeskundige Eric de Munck was te gast om hierover te praten, maar al snel kwam het gesprek op een persoonlijk conflict tussen Eric en Yvonne Coldeweijer.

Eric, die voorheen eindredacteur was van het uitgestelde juiceprogramma van Yvonne, heeft recentelijk hun samenwerking beëindigd na een conflict met haar. Hij is opgelucht dat hij deze periode achter zich heeft gelaten en is teruggekeerd naar RTL. “Het was kortstondig, maar ik zie het niet als een zwaktebod,” vertelde hij. “Het leek een avontuur en de financiële vergoeding was aanzienlijk, wat mij deed besluiten iets anders met mijn leven te doen.” Echter, hij realiseerde zich al snel dat het misschien niet de juiste beslissing was.

Op de vraag of hij en Yvonne nog contact hebben, antwoordde Eric: “Nee, ik heb haar sindsdien niet meer gezien en daar heb ik ook geen behoefte aan.” Hij concludeert dat de situatie duidelijk geëscaleerd is.

2:23 Johan Derksen heeft informatie over tv-programma Yvonne Coldeweijer

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post