Thomas van Groningen over winst: Dankt zijn succes aan VI-kijkers!

Thomas van Groningen heeft de Televizier-Ring Talent gewonnen, mede dankzij zijn deelname aan het programma Vandaag Inside op SBS6. “Dit succes heb ik volledig aan dat programma te danken”, verklaarde hij aan het ANP na het in ontvangst nemen van de prijs.

“Om eerlijk te zijn, VI heeft vanavond de Gouden Televizier-Ring gewonnen met 74 procent van de stemmen. De mensen die hun stem aan hen gaven, hebben waarschijnlijk ook op mij gestemd”, zei Thomas. “Ze hebben gestemd vanwege de populariteit van het programma. Zonder VI had ik deze trofee niet gewonnen.” Zelfs tijdens zijn live optreden op Shownieuws donderdagavond bevestigde hij dat hij zijn overwinning “100% te danken heeft aan de kijkers van VI.” Hij is duidelijk: “Dat is gewoon een feit.”

3:52 De mannen van VI live in Shownieuws na winst Televizier-Ring

Desondanks was Thomas verrast door de overwinning. “Ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen.” Hij was geschokt toen hij zijn naam hoorde. “Ik dacht: ‘O jee, nu moet ik allerlei mensen gaan bedanken'”, zei hij met een lach. Hij vergat echter in zijn speech alle mensen te bedanken die hij wilde bedanken en richtte zijn dankwoord vooral op zijn redactie en de mensen achter de schermen.

Het afgelopen jaar was Thomas op SBS6 te zien in verschillende programma’s zoals Vandaag Inside en De Oranjezomer, waarin hij ook tijdelijk de presentatie overnam van Hélène Hendriks. Daarnaast verving hij Malou Petter en Art Rooijakkers in het programma Nieuws van de Dag toen zij stopten als presentatoren. Eerder was hij politiek verslaggever bij programma’s zoals Op1, Goedemorgen Nederland en Café Kockelmann.

Naast Thomas van Groningen waren ook Robbert Rodenburg en Stefan Jurriens genomineerd.