Renze Klamer neemt drastische stap: Grote veranderingen bij RTL Tonight!

RTL heeft aangekondigd dat presentator Renze Klamer zal stoppen met zijn werk voor het programma RTL Tonight. De zender heeft uitgelegd dat deze beslissing samen met Renze is genomen omdat het format van het programma niet goed aansluit bij zijn stijl.

‘Naar publieke omroep’

Renze Klamer had voorheen zijn eigen talkshow op RTL 4 en moest later de late avond delen met Beau van Erven Dorens, Humberto Tan en binnenkort ook Leonie ter Braak. Johan Derksen heeft kritiek geuit op deze situatie. In het programma Vandaag Inside zei hij afgelopen zomer: “Renze had niet moeten meedoen aan dit team. Hij had beter naar de publieke omroep kunnen gaan. Op zijn leeftijd en in deze fase van zijn carrière moet hij niet alleen aan geld denken. Hij is duidelijk beter dan de anderen.”

Mediadeskundige Tina Nijkamp heeft ook haar zorgen geuit. Ze voorspelde dat RTL Tonight veel zou lijken op een tweede versie van RTL Boulevard, waarbij er weinig ruimte zou zijn voor de presentatoren. “Ja, hij had zeker naar de NPO moeten gaan. Als je ziet wat RTL Tonight gaat worden, denk ik: Jezus, dat wordt gewoon een RTL Boulevard 2.0 met zo’n kleine rol voor de presentator, want de deskundigen zullen het overnemen.”

Ze benadrukte ook dat de prominente rol van voice-over Shay Kreuger ten koste zou gaan van de zichtbaarheid van de presentatoren. “Wat blijft er dan over voor Renze?” vroeg Tina.

Peter van der Vorst, de baas van RTL, heeft gereageerd op het vertrek van Renze. “Eerder dit jaar kozen we voor een nieuwe opzet van onze late night-shows en we zijn van plan om hiermee door te gaan”, zei hij. “We zien dat RTL Tonight langzaam groeit.”

Beau van Erven Dorens en Humberto Tan zullen doorgaan met het programma. “Leonie ter Braak zal begin volgend jaar zoals eerder aangekondigd bij het team komen. We blijven natuurlijk in gesprek met Renze over zijn toekomstige rol bij de zender”, sloot Peter af.

