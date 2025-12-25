Miljoeneninvestering voor Rival Foods en The Protein Brewery: Oprichter zegt ‘het kostte jaren van mijn leven’

Een radicale transformatie is noodzakelijk voor een duurzaam voedselsysteem, en dit vereist aanzienlijke financiële middelen. Dit is iets waar voedselstartups zich maar al te goed van bewust zijn. Twee ondernemingen die succesvol miljoenen aan financiering wisten te vergaren, delen hun inzichten.

Hoe ontwijk je de volgende Vallei des Doods? Zo luidde het thema van een panelgesprek tijdens een evenement van het platform Plant FWD eerder deze maand. De toon van de discussie was somber, aangezien iedereen in de zaal begreep dat duurzame voedselondernemers voor grote uitdagingen staan.

Desondanks is het recentelijk de vleesvervangerproducent Rival Foods en de plantaardige eiwitfabrikant The Protein Brewery gelukt om nieuw kapitaal te werven. Beide bedrijven hebben zojuist hun Series B-financieringsronde afgesloten. Rival Foods haalde in juni 10 miljoen euro op, terwijl The Protein Brewery in september een investering van maar liefst 30 miljoen euro wist te bemachtigen.

Birgit Dekkers, oprichter en CEO van Rival Foods, en Jan Hendrik van Gilst, financieel directeur bij The Protein Brewery, delen hun ervaringen.

Groeifinanciering verzamelen als foodscaleup

Dekkers en Van Gilst zijn het erover eens dat het verkrijgen van financiering enorm tijdrovend is en veel stress met zich meebrengt. ‘Achteraf gezien valt het mee, maar het proces zelf is uitputtend’, zegt Dekkers. Met een glimlach voegt ze toe: ‘Het heeft me enkele jaren van mijn leven gekost. Ik had mezelf vaker moeten vertellen dat het geen ramp is als het niet lukt.’

De CEO legt uit dat ze ‘vooral veel heeft gepraat’. ‘We hadden een lange lijst met potentiële investeerders, de meesten zeer ongeduldig. Ik ben zelf ook ongeduldig, maar een nieuw project opzetten heeft nu eenmaal tijd nodig.’

‘Er werden veel kritische vragen gesteld, wat soms pijnlijk was’, herinnert ze zich. ‘Zo vroegen investeerders waarom we nog weinig commerciële resultaten konden tonen. Juist daarvoor hadden we die financiering nodig. Soms had ik zin om te zeggen: stap uit die Excel-sheet en kijk naar de echte wereld. Zie hoe goed ons product is en hoezeer mensen het waarderen.’

Somberheid en daarna herstel

Van Gilst beschrijft een moment tijdens de recente financieringsronde als ‘het dieptepunt van zijn carrière’. Hij vertelt: ‘We hadden meer dan tachtig presentaties gegeven. De meeste werden afgewezen; slechts een paar bleven over. Deze investeerders wilden uiteindelijk wel instappen.’

‘Op 10 april zouden we het contract ondertekenen. Een week eerder kreeg ik een bericht dat het niet doorging. Een van de investeerders had zich teruggetrokken. Ik dacht dat het een slechte grap was, zo rond 1 april.’

Maar het was geen grap. Een investeerder kreeg twijfels, wat anderen ook aan het twijfelen bracht. ‘Toen ik de volgende dag op kantoor kwam, heerste er een begrafenissfeer. We vielen in de valley of death. Maar het is ons gelukt om eruit te klimmen. De nieuwe investeerders Invest-NL en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), samen met de bestaande investeerders, waren onze redding.’

Hoe ga je als ondernemer door zo’n periode? Van Gilst: ‘Het helpt om erover te praten, maar het is lastig te beslissen met wie. We hebben het pas aan alle medewerkers verteld toen we meer zekerheid hadden.’

Dekkers is het daarmee eens. ‘Hoe open kun je zijn? Je hebt verantwoordelijkheden tegenover medewerkers die mogelijk ook een gezin te onderhouden hebben.’

Proeverijen om investeerders te overtuigen

Van Gilst heeft veel geleerd van deze periode. ‘Een geïnteresseerde vroeg bijvoorbeeld: wie is jullie superfan? Het is belangrijk om over zulke vragen na te denken.’ Hij adviseert ook om met andere startups en scaleups te praten om ervaringen uit te wisselen. ‘En organiseer tastings voor potentiële investeerders. Die zijn zeer overtuigend. We zijn blij met een nieuwe regelgeving die proeverijen van nieuwe producten toestaat, zelfs als deze nog niet zijn goedgekeurd voor de Europese markt.’

Onlangs ontving The Protein Brewery goed nieuws: hun schimmeleiwit ‘fermotein’ is goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Dit is een belangrijke stap richting goedkeuring voor de EU-markt, legt Van Gilst uit.

Is het bedrijf al klaar voor een Series C-ronde? Van Gilst: ‘Er is altijd behoefte aan groeigeld, zeker als we een grote fabriek willen bouwen. We overwegen zeker een Series C, afhankelijk van hoe andere financieringsbronnen zich ontwikkelen. Subsidies zijn bijvoorbeeld ook een optie voor ons.’

Dit artikel is eerder verschenen op Change Inc., het platform voor duurzaam nieuws in het bedrijfsleven.

