Laatste Kans: Jonge Innovators Gezocht voor Prestigieuze Change Inc. Lijst 30 onder 30

Ben je jonger dan 30 jaar, denk je in oplossingen en streef je naar duurzame verandering? Schrijf je dan in voor de Change Inc. 30 onder 30, de nieuwe lijst van jonge vernieuwers. Je kunt je aanmelden tot maandag 26 mei.

Change Inc. introduceert de eerste editie van de Change Inc. 30 onder 30, een lijst met 30 jonge vernieuwers die minder dan 30 jaar oud zijn en werken aan een duurzamere wereld. Jouw bijdrage is hierbij essentieel.

30 jonge vernieuwers

In de Change Inc. 30 onder 30 lijst zetten we een nieuwe generatie changemakers in de schijnwerpers. Van wetenschappers die de weg effenen voor een groene toekomst, tot ondernemers die vernieuwende, duurzame bedrijfsmodellen ontwikkelen. Ook technici die met impactvolle oplossingen komen, originele denkers en jonge professionals die binnen hun organisaties een verschil maken, kunnen zich kwalificeren.

“Terwijl de wereld kampt met polarisatie en kortzichtigheid, toont deze lijst aan dat er een generatie klaarstaat die vooruit wil kijken, oplossingsgericht denkt en verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst,” aldus Donovan van Heuven, hoofdredacteur van Change Inc. en MT/Sprout.

“Deze lijst is bedoeld om jonge talenten die niet alleen dromen van een duurzame toekomst, maar ook actief bijdragen aan het realiseren ervan, zichtbaar te maken. We willen hun verhalen verspreiden, hun invloed vergroten en hen verbinden met een groeiend netwerk van gelijkgestemde pioniers.”

Aanmelden tot en met 26 mei

Wil je een plaats veroveren op deze lijst of ken je iemand die volgens jou niet mag ontbreken? Je kunt je aanmelden via dit formulier of je tip doorgeven via [email protected] uiterlijk maandag 26 mei 2025.

Change Inc. maakt net als MT/Sprout deel uit van de MT Mediagroep.