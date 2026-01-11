Hoge BTW voor Hotels, ZZP’ers Beboet: Nieuwe 2026 Ondernemingsregels Onthuld!

Vanaf 2026 moeten hotels het standaard btw-tarief van 21% toepassen en zijn contante betalingen boven de 3.000 euro niet meer toegestaan. Met de start van het nieuwe jaar staan ondernemers en bedrijven voor een reeks belangrijke regelwijzigingen.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die feitelijk als werknemers functioneren, zullen vanaf 2026 strenger worden gecontroleerd door de Belastingdienst. Overtredingen van de regels kunnen vanaf 1 januari resulteren in boetes en naheffingen die oplopen tot 100% van de achterstallige belasting.

De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers en kleine ondernemers wordt aanzienlijk verminderd: van 2470 euro naar 1200 euro. Deze aftrek zal de komende jaren verder worden afgebouwd, aangezien het kabinet de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen wil verkleinen.

Er zijn meer wettelijke aanpassingen die invloed zullen hebben op bedrijven vanaf het begin van het jaar:

Btw-tarief op hotelovernachtingen naar 21%

Hoteliers staan voor een grote uitdaging: het btw-tarief op overnachtingen wordt verhoogd van 9% naar 21%. Dit geldt voor hotels, vakantiehuizen, bed-and-breakfasts, pensions, hostels en stacaravans, wat zal resulteren in hogere kosten voor gasten. Het is de vraag of ondernemers deze verhoging gedeeltelijk zelf zullen dragen of volledig doorberekenen aan hun klanten. Campings blijven echter profiteren van het lage tarief van 9%.

Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers vervalt

Vanaf 2026 krijgen werkgevers geen loonkostenvoordeel meer voor werknemers van 56 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2024 in dienst treden. Deze regeling was bedoeld om werkgevers aan te moedigen ouderen aan te nemen.

Het voordeel voor werknemers met een arbeidsbeperking blijft echter bestaan en wordt zelfs uitgebreid. Het voordeel geldt zolang de werknemer met een beperking in dienst is, waar voorheen een limiet van drie jaar gold.

Motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s stijgt

Eigenaren van elektrische auto’s genoten in 2025 nog van een korting van 75% op hun motorrijtuigenbelasting (MRB). Deze korting wordt in 2026 verlaagd naar 30% en zal in de daaropvolgende jaren verder afnemen. Voor plug-in hybrides verdwijnt de korting al per 1 januari 2026.

Accijnskorting op benzine en diesel verlaagd

In 2026 wordt benzine bijna 6 cent per liter duurder en diesel 4 cent per liter door een aanpassing in de accijnskorting. Deze korting werd eerder ingevoerd na de Russische invasie in Oekraïne en wordt nu stapsgewijs verminderd.

Bijtelling voor elektrische leaseauto’s naar 18%

In tegenstelling tot eerdere plannen wordt de bijtelling voor nieuwe elektrische leaseauto’s in 2026 slechts met 1 procentpunt verhoogd naar 18% over de eerste 30.000 euro van de catalogusprijs. Voor het bedrag daarboven geldt het standaardtarief van 22%.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Vanaf 1 juli 2026 worden vrachtwageneigenaren in Nederland belast met een kilometerheffing. Deze heffing hangt af van het gewicht van de vrachtwagen en de CO2-uitstoot per kilometer. De heffing geldt voor autosnelwegen, bepaalde N-wegen en gemeentelijke wegen.

Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro

Vanaf 1 januari 2026 is het voor bedrijven die goederen verkopen verboden om contante betalingen van 3.000 euro of meer te accepteren. Betalingen moeten via pin of overschrijving worden gedaan, als onderdeel van Europese antiwitwasmaatregelen.

Verplichte gegevensdeling door cryptobedrijven

Aanbieders van cryptodiensten moeten vanaf 2026 klantgegevens verstrekken aan de Belastingdienst. Dit is een gevolg van de Europese DAC8-richtlijn. De regel geldt voor cryptobeurzen, banken die cryptodiensten aanbieden en andere partijen die betrokken zijn bij cryptotransacties.

Minimumloon stijgt naar 14,71 euro per uur

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd van 14,40 euro naar 14,71 euro per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Deze aanpassing is een reguliere indexatie die elk half jaar plaatsvindt.

Nieuwe cao voor flex- en uitzendkrachten

Er geldt een nieuwe cao voor uitzendkrachten vanaf 1 januari 2026. Deze cao is een voorbode van de Wet meer zekerheid voor flexwerkers en biedt flexkrachten minimaal gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als werknemers in een vergelijkbare functie bij de inlener.

Europese CO2-heffing voor importeurs

Vanaf 1 januari 2026 heft de Europese Unie een CO2-belasting op de import van bepaalde goederen. Importeurs moeten betalen voor de CO2-uitstoot die deze goederen veroorzaken, volgens het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Bedrijven die meer dan 50 ton CBAM-goederen per jaar importeren, moeten zich registreren in het CBAM-register en CO2-certificaten kopen en inleveren.