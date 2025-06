Grote Veranderingen bij Het Nationale Theater: Nieuwe Leiding Aangesteld!

Leiderschapswijzigingen bij Het Nationale Theater

Cees Debets, algemeen directeur, en Lidy klein Gunnewiek, zakelijk directeur, hebben aangekondigd dat ze hun functies bij Het Nationale Theater zullen neerleggen. Iris van den Akker is voorgedragen als de beoogde opvolger van klein Gunnewiek. Voor de positie van Debets wordt gezocht naar een geschikte kandidaat, aangezien hij in begin 2026 met pensioen gaat.

Sinds 2018 hebben Lidy klein Gunnewiek en Cees Debets, samen met artistieke leiders Eric de Vroedt en Noel Fischer, de directie van Het Nationale Theater in Den Haag gevormd.

Klein Gunnewiek heeft besloten om haar functie neer te leggen om gezondheidsredenen. Iris van den Akker, die eerder als directeur bij Museon-Omniversum werkte, heeft sinds september 2024 de rol van klein Gunnewiek ad interim overgenomen. Het is de verwachting dat zij vanaf 1 juli de positie officieel zal bekleden.

Cees Debets is sinds de oprichting van Het Nationale Theater in 2017 een belangrijk onderdeel van de leiding, aanvankelijk als Directeur Programmering. Voordat hij bij Het Nationale Theater kwam, was Debets vanaf 2009 directeur van Theater aan het Spui, wat later samen met het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg opging in Het Nationale Theater. Hij zal in januari 2026 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Om zijn vertrek voor te bereiden, heeft het theater in samenwerking met het werving- en selectiebureau Chasse een procedure voor het werven van een nieuwe directeur gestart.

