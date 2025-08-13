Zomeronderwijs wint aan belangstelling. Een toenemend aantal ouders kiest ervoor hun kinderen tijdens de zomervakantie naar school te sturen. Dit wordt ook ervaren bij de grootste zomerschool in Amsterdam, waar klassen vol zitten en soms kinderen de toegang wordt geweigerd, zoals gerapporteerd door AT5.
Het speelplein van basisschool ’t Koggeschip in Geuzeveld is vlak voor aanvang van de lessen om 09.00 uur al vol met leerlingen. Ook dit jaar is deze school de gastheer van een zomerschool. De leerlingen volgen hier vier ochtenden per week onderwijs. In de middagen zijn er uitstapjes en andere leuke activiteiten gepland.
Aanmeldingen
De aanmeldingen voor de zomerschool hebben een sterke groei doorgemaakt. In 2025 waren er 350 aanmeldingen, een stijging ten opzichte van de 300 in 2024. De school heeft echter slechts twintig klaslokalen beschikbaar. Volgens Loes Kamsteeg, de projectleider van de zomerschool, is de limiet nu bereikt. Het is daardoor niet mogelijk om alle kinderen een plek te bieden.
Zomerschool
Reguliere scholen dragen soms ook bij door hun leerlingen aan te melden voor de zomerschool voor extra ondersteuning. Dit helpt de leerlingen om met meer zelfvertrouwen het nieuwe schooljaar te starten.
Nieuwe leerlingen
Er is ook een grote toestroom van nieuwkomers die zich inschrijven voor de zomerschool. Zij waarderen de zomerschool zeer, omdat er een breed scala aan activiteiten wordt aangeboden, iets wat niet altijd mogelijk is in hun opvanglocaties. Voor sommige van deze leerlingen, die al lange tijd geen onderwijs hebben gevolgd, is de structuur die de zomerschool biedt essentieel.
Indien de groei van de zomerschool doorzet, zal er in 2026 naar een grotere locatie moeten worden gezocht.
