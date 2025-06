Meer dan een jaar na het onverwachte vertrek van een groep leerkrachten, ondervindt basisschool Passe Partout in Zoetermeer nog steeds problemen. Ondanks de inspanningen van een nieuw team om de situatie te verbeteren, uiten de ouders van leerlingen uit groep 7/8b wederom hun zorgen. Zij hebben een brief gestuurd naar de schoolleiding waarin ze klagen over onderwijsachterstanden, een tekort aan veiligheid en onvoldoende steun voor de leerlingen in de klas, zo bericht het Algemeen Dagblad.

Deze brief, verstuurd in maart en ondertekend door ouders van negentien kinderen, geeft aan dat sommige kinderen dit jaar van school zijn gehouden vanwege onrust in de klas. De ouders vragen om een duidelijk plan om de achterstanden aan te pakken, meer ondersteuning voor de leraar en verbeterde communicatie tussen school en ouders.

Herstel in gang na grootschalig vertrek van leraren

In juni van het vorige jaar kwam de Montessorischool aan het Saturnusgeel breed in het nieuws toen elf van de veertien docenten de school verlieten, kort na het vertrek van de toenmalige directeur. Een interim-bestuurder en directeur hebben sindsdien gezorgd voor nieuwe teamleden voor dit schooljaar. Toch ontving de school aan het begin van het jaar een negatieve evaluatie van de Onderwijsinspectie.

De nieuwe leiding werkt aan een traject voor verbetering dat moet zorgen voor een veiliger en effectievere leeromgeving. Desondanks melden ouders van groep 7/8b weinig verbetering. Zij verwijzen naar resultaten van doorstroomtoetsen en schoolrapporten als bewijs van aanhoudende onderwijsachterstanden.

Wisselende meningen op het schoolplein

Niet alle ouders delen deze kritiek. Verschillende ouders die op het schoolplein gesproken werden, zijn tevreden over hoe het nu gaat op school. Sommigen prijzen de persoonlijke benadering van het kleine team en begrijpen dat het tijd kost om met een vrijwel nieuw team weer de juiste richting te vinden.

Een moeder van drie kinderen op de school betreurt het vertrek van het oude team, maar is positief over de inzet van het nieuwe team. “De school verdient tijd en vertrouwen om verder te ontwikkelen,” stelt zij.

Bestuur erkent zorgen, maar ziet verbetering

Interim-bestuurder Kees Elsinga erkent dat het vervelend is dat sommige ouders achteruitgang merken. Hij benadrukt echter dat er intensief gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit. “De resultaten van de doorstroomtoets waren teleurstellend, daarom hebben we een verbeteringsplan opgesteld,” zegt Elsinga. Over het algemeen zijn er vanuit de meeste ouders geen klachten over het veiligheidsgevoel ontvangen.

Het schoolteam krijgt momenteel ondersteuning van de PO-Raad, inclusief een expert om de onderwijskwaliteit en de Montessori-methode te versterken. Een tussentijdse evaluatie van de PO-Raad was positief over de vooruitgang die is geboekt.

De Onderwijsinspectie plant een herbezoek aan de school in het najaar. Tot nu toe zijn er dit schooljaar geen ernstige klachten bij de inspectie gemeld.