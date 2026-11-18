De Nederlandse datingapp Inner Circle is in handen gekomen van Hello Group, het Chinese bedrijf dat eerder al Happn in Frankrijk overnam. Oprichter David Vermeulen blijft vanuit Amsterdam leidinggeven aan de app met ongeveer 9 miljoen leden, die vooral in Brazilië sterk groeit.

Op maandag maakte Hello Group bekend dat het een meerderheidsbelang neemt in Inner Circle. De precieze koopprijs en het percentage dat de Chinezen verwerven, zijn niet naar buiten gebracht.

Vermeulen startte Inner Circle in 2012 samen met Michael Krayenhoff en Serge Samusya — destijds nog onder de naam ‘The Inner Circle’ — als een vrij exclusieve, betaalde community. In plaats van het eindeloze swipen zoals bij Tinder, kiest Inner Circle voor strenge moderatie om de kans op waardevolle matches te vergroten. Nieuwe aanmeldingen worden gescreend, leden worden gekoppeld op gedeelde levensstijl en waarden, en gebruikers komen samen in ‘Circles’ rondom interesses en tijdens evenementen.

9 miljoen leden verspreid over Europa en Latijns-Amerika

Die aanpak sloeg aan: drukbezette professionals en expats meldden zich massaal aan en binnen zes jaar verschoof de aanwezigheid van de dienst ook naar buiten Europa, naar Amerikaanse steden als Los Angeles, San Francisco en Houston, en naar Hongkong en Australië. In 2019 begon Inner Circle zijn expansie naar Latijns-Amerika en vestigde zich onder andere in Rio de Janeiro en São Paulo.

Inner Circle groeide door evenementen en netwerkbijeenkomsten in grote steden.

Vandaag de dag is de app — omschreven als een datingplatform voor like-minded mensen — uitgegroeid tot een netwerk met bijna 9 miljoen gebruikers, voornamelijk geconcentreerd in grote steden in 29 landen in Europa en Latijns-Amerika. Ter vergelijking: in 2019 waren er nog 1,6 miljoen gebruikers en in 2020 zo’n 3 miljoen. Het bedrijf onderhoudt fysieke kantoren in Amsterdam, Londen en São Paulo.

Tot dusver hebben de oprichters geen extern kapitaal toegevoerd gekregen. Met de overname verandert dat. ‘We worden onderdeel van een partij waarvan we enorm veel kunnen leren’, zegt Vermeulen. ‘Aan de achterkant verandert er niets, maar binnen Hello Group is veel expertise op het gebied van marketing en platformmanagement — waar wij nu profijt van zullen hebben.’

Over de financiële details van de transactie zwijgt ook Vermeulen. Maar geld was niet de belangrijkste drijfveer. ‘We zijn gezond, maar opereren in een competitieve markt. Daarom zochten we een strategische partner die onze ambitieuze plannen ondersteunt. Hun kennis is voor ons van grote waarde.’ Die ambities omvatten het bereiken van meer mensen in meer steden wereldwijd en het toevoegen van nieuwe functies aan de app, met als doel nog meer nadruk te leggen op ontmoetingen in de echte wereld.

‘Onze snelste groei zien we in Brazilië, Argentinië en Chili. Daar ligt nu onze focus’, verklaart Vermeulen. In de Verenigde Staten doet Inner Circle momenteel geen actieve marketinginspanningen meer. ‘Dat betekent niet dat we het ooit niet opnieuw zullen proberen.’ Naast events organiseert de app inmiddels ook hardlooprondjes en Circles rond thema’s als muziek, festivals en expat-netwerken. ‘Dat spreekt jongere gebruikers erg aan: ze zijn klaar met swipen en willen weten waar mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten.’

Voor Hello Group is niet alleen de geografische spreiding van Inner Circle aantrekkelijk, maar waarschijnlijk ook de selectieve en proactieve manier waarop het platform met zijn leden omgaat.

Gebruikersdata blijft onder GDPR vallen

‘De volgende groeifase van online daten wordt geleid door platforms die hun community door en door kennen en een duidelijke, herkenbare ervaring bieden’, aldus ceo Tang Yan in een verklaring. ‘Wij zien veel mogelijkheden om voort te bouwen op dat fundament door de merkwaarde van Inner Circle te combineren met de technologie, operationele knowhow en ervaring van Hello Group in het opschalen van sociale platforms, en zo de internationale expansie te versnellen.’

Hello Group benadrukt dat gebruikersdata onder GDPR blijven vallen.

Het Nederlandse merk blijft onder zijn eigen naam bestaan en behoudt het hoofdkantoor in Amsterdam. Volgens de nieuwe eigenaar blijven de persoonsgegevens van leden onder de bescherming van de Europese GDPR-regels vallen.

Hello Group begon in 2011 in China met de locatiegebaseerde sociale app Momo, waarmee het uiteindelijk zo’n 100 miljoen gebruikers aantrok. Daarna groeide het bedrijf via overnames en voegde het meerdere dating- en sociale apps toe aan zijn portfolio, waaronder Tantan — de Chinese tegenhanger van Tinder — waarvoor het ongeveer 735 miljoen dollar betaalde.

Vorige jaar werd het Franse Happn volledig ingelijfd, en recentelijk bleek dat ook de internationale activiteiten van Coffee Meets Bagel bij het bedrijf horen, al is dat niet officieel aangekondigd. Vermeulen: ‘Ik heb met de ceo van Happn het afgelopen jaar gesproken over de samenwerking met Hello Group en dat is positief bevallen. Zij bedienen meer de grote massa, wij meer een niche, maar er valt zeker veel van elkaar te leren.’

Bumble en Tinder voelen de druk

De deal komt op een moment waarop de datingappwereld niet alleen maar uitbreiding kent. Recent ging de veel grotere Amerikaanse concurrent Bumble voor 1,3 miljard dollar over naar techfonds Ithaca Holdings — een bedrag dat minder is dan een tiende van de waardering van ongeveer 14 miljard dollar bij de beursgang in New York in 2021.

Bumble heeft het zwaar: vorig jaar werden 30 procent van de banen geschrapt en de omzet daalde in 2025 naar 965,7 miljoen dollar (een daling van 10 procent). Het aantal betalende gebruikers viel terug van 4,1 naar 3,7 miljoen. Ook Tinder, de pionier van het swipen en de grootste datingapp, zag omzet en betaalde gebruikers teruglopen: omzet daalde vorig jaar naar 1,8 miljard dollar (-4 procent) en het aantal betalende leden van 9,7 miljoen naar 9 miljoen.

Tinder staat met ruime voorsprong bovenaan, gevolgd door Bumble. De problemen bij beide marktleiders wijzen op een bredere trend: de wereldwijde datingappmarkt kromp vorig jaar voor het eerst, van 6,18 miljard dollar in 2024 naar 6,02 miljard dollar in 2025 (Business of Apps).

Generatie Z staat sceptischer tegenover daten via apps

Volgens Adam Peacock, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Edinburgh die zich bezighoudt met technologie en intimiteit, groeit vooral onder Generatie Z de terughoudendheid. ‘Zij twijfelen eraan of apps daadwerkelijk zijn ontworpen om kwalitatieve matches te laten ontstaan, of dat bedrijven juist profiteren als gebruikers langer eenzaam blijven’, zei hij tegen The Guardian.

Een ander belangrijk kritiekpunt dat Peacock noemt, is dat de datingindustrie intimiteit heeft omgevormd tot een enorme bron van data. Die zorg klinkt ook door bij de overname van Bumble: op platforms als Reddit wordt gespeculeerd dat de koper vooral geïnteresseerd is in de waardevolle gebruikersdata. Dat verklaart deels waarom diensten die een minder cynisch ogend verdienmodel hanteren — of dat in elk geval beweren — vaak beter ontvangen worden.

Ook Hello Group ontkomt niet aan de tendens van afnemende groei. Het bedrijf kampt met druk op de thuismarkt: de omzet zakte in het tweede kwartaal van dit jaar met ongeveer 5 procent, waardoor groei buiten China welkom is. Met Happn heeft het bedrijf al een Europees merk in huis dat op de massa mikt.

Inner Circle voegt hier een speler aan toe met een ander verdienmodel: het platform is niet meer zó elitair als bij de start in 2012, maar leden betalen in Nederland bijvoorbeeld zo’n vier tientjes per maand voor een compleet lidmaatschap. Bovendien past het goed bij deze tijd door de nadruk op offline ontmoetingen. Vermeulen: ‘Het klinkt misschien wat cliché, maar daten is echt de leukste tak om als ondernemer in te zitten. We hebben muren vol huwelijksaankondigingen en geboortekaartjes hangen.’