Albert van Ommen over vader’s pensioen: “Minder strijd, meer vrijheid!”

Albert van Ommen heeft het bedrijf van zijn vader omgeturnd tot een logistiek imperium. Onder zijn leiderschap is de omzet van Euro-Rijn Group gestegen van 10 miljoen naar 200 miljoen euro. Deze groei kwam vooral na het pensioen van zijn vader: ‘Vanaf dat moment zijn we echt gaan versnellen.’

Toen Albert van Ommen 22 jaar oud was, begon hij fulltime te werken bij het familiebedrijf Euro-Rijn Group, een logistiek dienstenbedrijf. Hij verhuisde naar Duisburg om daar het worstelende Duitse filiaal te verbeteren.

‘We hadden daar een directeur die persoonlijke problemen had door een scheiding, et cetera’, vertelt hij in de podcast CEO vs CEO. ‘Ik dacht: dit is mijn kans. Ik zei tegen mijn vader: ik zal het oplossen.’

Het bedrijf was niet goed bekend en klanten waren terughoudend om hun goederen op te slaan bij het Nederlandse bedrijf. Echter, Albert gaf niet op en bleef doorzetten met bellen. Steeds weer kreeg hij nul op het rekest, totdat eindelijk een grote klant besloot terug te komen. ‘Daarna begon het balletje te rollen.’

Deze vastberadenheid is typerend voor Van Ommen. Als CEO heeft hij de Euro-Rijn Group geleid van een klein familiebedrijf naar een groot logistiek bedrijf met een omzet van 200 miljoen euro.

Het bedrijf begon oorspronkelijk met het bevrachten van binnenvaartschepen en is nu een divers bedrijf dat actief is in transport, zouthandel, vastgoed en uitzendwerk. Recentelijk heeft het bedrijf zich ook gericht op de opslag van lithiumbatterijen. ‘Wij zijn de eerste officiële partij in Nederland die dit mag doen.’

Van makelaar tot marktleider

Het verhaal van Euro-Rijn Group start in de jaren zeventig. Alberts vader begon in 1975 als binnenvaartmakelaar en stichtte vier jaar later de Euro-Rijn Group. ‘Mijn grootvader was binnenvaartschipper en mijn vader ook, totdat hij besloot om aan wal te gaan’, deelt Van Ommen mee tijdens de podcast met Chris Zadeh.

Albert groeide op in een ondernemersgezin waar aan de eettafel voornamelijk over zaken werd gesproken. ’80 procent over de zaak, 10 procent algemene zaken en 10 procent over school.’

Na zijn studie aan het scheepvaartcollege Jan Backx in Rotterdam, trad Van Ommen in 1992 officieel toe tot het bedrijf. ‘Mijn vader was vrij behoudend en heeft zeker moeilijke tijden gekend. Ik was anders, ik wilde groei zien.’

Na het pensioen van zijn vader in 2009, kwam het verschil in aanpak duidelijk naar voren. ‘Toen zijn we echt gaan versnellen. Ik had minder tegenstand, dus kon sneller beslissingen nemen.’ De resultaten zijn duidelijk: van 10 miljoen euro omzet naar 200 miljoen euro vandaag.

Mensen binden zonder aandelenopties

In een tijd waarin techbedrijven strijden om talent met aandelenopties, kiest Van Ommen een andere route. Sinds 1990 heeft Euro-Rijn een regeling waarbij werknemers een deel van de winst ontvangen. ‘Gemiddeld is dat bij ons wel vier maanden salaris.’

Voor sleutelpersonen zijn er kleine aandelenpakketten beschikbaar, maar het basisprincipe van winstdeling werkt goed. Het zorgt ervoor dat werknemers scherp blijven. ‘Als er een nieuwe collega bij komt die niet goed functioneert, wordt dat sneller aangekaart.’

Van Ommen kijkt nu uit naar nieuwe uitdagingen. Op 54-jarige leeftijd wil hij nog een haven ontwikkelen, inclusief een nieuwe kade met faciliteiten. ‘Wij zijn geen internetbedrijf, wij zijn old-fashioned. Maar juist daardoor ook heel interessant. Wij hebben spierkracht en machines nodig.’

Luister naar de nieuwste aflevering van CEO vs CEO met Albert van Ommen, of abonneer je via de podcast-app naar keuze. Nieuwe afleveringen verschijnen elke maand.