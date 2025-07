Bekende Kostuumontwerper Ilse Vermeulen (60) Overleden: Een Verlies voor de Modewereld

Ilse Vermeulen: Een Leven Gewijd aan Theatervormgeving

Op 2 juli is kostuumontwerpster Ilse Vermeulen overleden. Zij was drie decennia lang verantwoordelijk voor de kostuumontwerpen van vele theaterproducties en was sinds 2021 hoofd van het kostuumatelier bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg.

Ilse Vermeulen, geboren in 1964 in Geel, België, rondde in 1991 haar opleiding af aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg. Aanvankelijk begon ze haar studie met een focus op Textiel en later specialiseerde ze zich in Theatervormgeving.

Gedurende haar carrière van dertig jaar was Ilse betrokken bij de kostuumontwerpen voor talloze theaterstukken. Ze werkte regelmatig samen met productiehuizen zoals De Wetten van Kepler, Matzer Theaterproducties en Keesen&Co. Vorig jaar won ze, samen met Meredith Joeroeja, een Musical Award voor Beste Kostuum voor Boni – De musical. Naast haar werk in het theater was Ilse ook actief als docente in mode- en textielontwerp en verzorgde ze workshops in theatervormgeving.

Haar meest recente werk, het kostuumontwerp voor Revenge of the Extras van Het Zuidelijk Toneel, ging eind juni in première op theaterfestival De Parade en zal daar de hele zomer te bewonderen zijn. Op Facebook looft het theatergezelschap haar: ‘Met een unieke mix van eigenzinnigheid en creativiteit bracht zij met stof, stijl en ziel kleur in de wereld. Door haar warmte, oog voor detail en haar onwankelbare positieve instelling maakte ze elk project en persoon om haar heen mooier.’

Een selectie uit het uitgebreide portfolio van Ilse Vermeulen:

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post