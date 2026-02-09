Is Verbrand Voedsel Echt Zo Slecht Voor Je? Ontdek de Risico’s en Voorkom Ze!

De lucht buiten is fris – maar dat zou je maaltijd niet moeten zijn.

Lage temperaturen wekken vaak de behoefte aan warm, troostrijk en calorierijk voedsel. Dat is een van de redenen waarom mensen tussen november en januari vaak aankomen.

Warm eten is prima – maar voedsel dat te lang gekookt, geroosterd of gerookt is, kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het kan namelijk chemische verbindingen bevatten die DNA-veranderingen kunnen veroorzaken die het risico op kanker verhogen.







Deze toast is … verbrand! Pas op voor het potentiële kankerverwekkende middel dat kan ontstaan door toast te verbranden.

“Verbrand voedsel, vooral vlees, kan leiden tot de vorming van sommige kankerverwekkende stoffen, chemicaliën die in laboratoriumstudies zijn aangetoond kanker te veroorzaken,” vertelde Christine B. Ambrosone, de Jayne en Phil Hubbell Family Endowed Chair in Cancer Prevention aan het Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo, aan The Post.

Wetenschappers hebben lang de gezondheidseffecten van het consumeren van aangebrand voedsel bestudeerd.

Het schroeien of grillen van vlees zoals rundvlees, vis, varkensvlees of gevogelte op hoge temperaturen is aangetoond dat het polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en heterocyclische aminen (HCA’s) produceert.

HCA’s ontstaan wanneer aminozuren, creatine en suikers in spierweefsel reageren bij temperaturen boven de 300 graden Fahrenheit, terwijl PAK’s ontstaan wanneer vet en sappen van vlees druppelen op open vlammen, waardoor rook ontstaat die het vlees bedekt met deze verbindingen.

Het verbranden of te bruin maken van zetmeelrijke voedingsmiddelen zoals brood, aardappelen of wortelgroenten genereert hoge niveaus van acrylamide.

Het chemische proces vindt plaats tussen het aminozuur asparagine en reducerende suikers zoals glucose of fructose bij temperaturen boven de 248 graden Fahrenheit.

PAK’s, HCA’s en acrylamide zijn bekende kankerverwekkende stoffen bij knaagdieren, maar de risico’s van kanker bij mensen door voedselinname zijn onduidelijk.







Het consumeren van aangebrande maaltijden kan gevolgen hebben voor uw gezondheid, dus u zou het moeten vermijden als dat kan.

“Hoewel sommige laboratoriumstudies hebben aangetoond dat het consumeren van de chemicaliën die ontstaan wanneer voedsel verbrand of op hoge temperaturen gekookt wordt, colon tumoren kan veroorzaken en mogelijk ook gelinkt is aan borstkanker, is er zeer weinig bewijs dat dit waar is voor mensen,” zei Ambrosone, voorzitter van het Department of Cancer Prevention and Control.

Naast zorgen over kanker kunnen toast-tastrofes moeilijk te verteren zijn en de maagwand irriteren, wat ongemak of zuurbranden kan veroorzaken.

Het verschroeien van voedsel kan ook gunstige, hittegevoelige nutriënten zoals de in water oplosbare vitamines B en C en delicate antioxidanten afbreken.

Ambrosone zei dat het af en toe eten van verbrand voedsel “waarschijnlijk OK” is, maar gewoontematige consumptie “moet waarschijnlijk worden vermeden.”

Midnight snacks niet verbranden

Geregistreerd diëtist Erin Queno, van het Hartford HealthCare Digestive Health Institute in Connecticut, heeft enkele tips om te voorkomen dat uw dinerplannen in vlammen opgaan.

Kook tot goudbruin: Streef naar een lichtbruine kleur, niet zwart.

Draai het vlees regelmatig tijdens het koken om verbranding te voorkomen.

Verwijder verbrande delen: Schraap of snijd zwartgeblakerde gebieden van het voedsel af.

Kies magerder vlees: Minder druipend vet betekent minder PAK’s.

Marineer vlees: Specerijen en kruiden kunnen de vorming van HCA verminderen.

Pas kookmethoden aan: Gebruik lagere temperaturen en kortere kooktijden en probeer te koken of te stomen.

“Over het algemeen is het essentieel voor het ondersteunen van de algehele gezondheid om een goed uitgebalanceerd dieet te eten dat een verscheidenheid aan fruit en groenten, volle granen en magere eiwitten bevat, terwijl je bewerkte voedingsmiddelen beperkt,” vertelde Queno aan The Post.

“Dit type dieet voorziet het lichaam van belangrijke voedingsstoffen, vezels en antioxidanten die helpen om energieniveaus te handhaven, de immuunfunctie te ondersteunen, een gezonde spijsvertering te bevorderen en het risico op chronische ziekten te verminderen.”