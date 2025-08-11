Ontdekt: 14.000 jaar oude gemummificeerde ‘puppy’s’ met nog intacte vacht!

Twee uitstekend geconserveerde 14.000 jaar oude “puppy’s” blijken misschien helemaal geen puppy’s te zijn geweest.

Uit nieuw onderzoek waarbij genetische tests zijn uitgevoerd, blijkt dat de tijdens het smelten van de permafrost in Noord-Siberië gevonden ijstijd “puppy’s” eigenlijk wolvenwelpen waren, en wel zusters — in plaats van gedomesticeerde honden, zoals eerder werd gedacht.

Het onderzoek, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Quaternary Research, toonde aan dat de wolvenzusjes ongeveer tussen 14.100 en 15.000 jaar geleden zijn overleden.

De “Tumat Puppy’s”, nog steeds bedekt met vacht en natuurlijk geconserveerd in ijs gedurende duizenden jaren, hadden ook sporen van hun laatste maaltijd in hun maag, inclusief vlees van een wollige neushoorn en veren van een kleine vogel genaamd een kwikstaart.

Anne Kathrine Runge, een archeologe aan de Universiteit van York in het VK, en haar team analyseerden genetische gegevens uit de maaginhoud en chemische handtekeningen in de botten, tanden en zacht weefsel.

Deskundigen geloven nu dat de dieren twee maanden oude wolvenpups waren, die zusters waren, zonder bewijs van interactie met mensen.

“Het was ongelooflijk om twee zussen uit dit tijdperk zo goed bewaard te vinden, maar nog ongelooflijker dat we nu zoveel van hun verhaal kunnen vertellen, tot aan de laatste maaltijd die ze aten,” schreef hoofdstudie auteur Anne Kathrine Wiborg Runge, een archeologe aan de Universiteit van York in het VK, in een verklaring.

“Hoewel velen teleurgesteld zullen zijn dat deze dieren bijna zeker wolven zijn en geen vroege gedomesticeerde honden, hebben ze ons geholpen dichter bij het begrijpen van de omgeving van die tijd te komen, hoe deze dieren leefden, en hoe opmerkelijk vergelijkbaar wolven van meer dan 14.000 jaar geleden zijn met moderne wolven.”

De gemummificeerde dierlijke karkassen werden gevonden in 2011 en 2015, samen met botten van wolharige mammoeten die schijnbaar door mensen waren gesneden en verbrand, wat suggereert dat de wolven mogelijk zeer vroege gedomesticeerde honden waren die voedsel zochten bij mensen — vandaar het vlees van de wollige neushoorn dat in een van hun magen werd ontdekt.

Er was echter geen indicatie dat de pups hun voedsel direct van mensen kregen of zelfs door het doorzoeken van mensen hun mammoet slachtplekken, zeiden de onderzoekers.

De zussen “bewoonden een gevarieerd landschap dat ook door mensen werd bewoond”, schreven ze, maar “deze studie vond geen bewijs dat hen onomstotelijk met menselijke activiteiten kan verbinden.”

Hoe de wolvenwelpen stierven blijft ook een mysterie. Geen van beiden vertoonde tekenen van aanvallen of verwondingen, wat suggereert dat ze plotseling stierven toen de ondergrondse holte instortte, mogelijk getriggerd door een aardverschuiving, en hen binnenin opsloot, zei de studie.

“Tegenwoordig zijn worpen vaak groter dan twee, en het is mogelijk dat de Tumat Puppy’s broers en zussen hadden die hun lot ontsnapten,” zei studie co-auteur Nathan Wales, een specialist in oud-DNA aan de Universiteit van York, in de verklaring. “Er kunnen ook meer welpen verborgen zijn in de permafrost.”

De DNA-tests toonden aan dat zij waarschijnlijk behoorden tot een nu uitgestorven populatie van wolven die niet verwant zijn aan de honden van vandaag.

Honden en wolven zijn nauw verwant, hoewel ze volgens Live Science genetisch ergens tussen 20.000 en 40.000 jaar geleden uiteen zijn gegaan.

Mensen domesticeerden wilde honden ongeveer 15.000 jaar geleden, maar het is nooit duidelijk geweest wanneer de oudste gedomesticeerde hond verscheen. Een mogelijkheid was de Bonn-Oberkassel hond, gevonden in Duitsland in een menselijk graf daterend van 14.200 jaar geleden — en omdat de Tumat puppy’s ouder dan deze waren, werd aangenomen dat zij tot de oudste gedomesticeerde honden behoorden.

Het onderzoek toont aan hoe moeilijk het is voor experts om te bewijzen wanneer honden deel gingen uitmaken van de menselijke samenleving.