Wilde orka’s geven ‘cadeaus’ aan mensen: Dode dieren als trots katje

Orcas Verrassen Wetenschappers

Orcas, ook bekend als zwaardwalvissen, tonen verrassend gedrag dat wetenschappers versteld doet staan.

In het wild levende orcas zijn waargenomen terwijl ze geschenken aan mensen geven. Ze benaderen mensen, die zich in boten bevinden of aan de kust zijn, met een prooi in hun bek — mogelijk als een gebaar van “vriendelijkheid”, volgens mariene experts.

Volgens een studie gepubliceerd door de American Psychological Association in het Journal of Comparative Psychology, tonen onderzoekers aan dat orcas soms hun prooi met mensen delen, “vergelijkbaar met een trotse kat die een vogel voor de deur van zijn eigenaar legt”, aldus de auteurs.

Dit onderzoek biedt enkele van de eerste gedetailleerde beschrijvingen van wilde dieren die voedsel aanbieden aan mensen, een gedrag dat vaak wordt gezien bij huisdieren zoals honden en katten.

De “geschenken” van orcas hebben onder meer bestaan uit vissen, vogels, roggen, stukken vlees en in één geval een schildpad.

“Orcas delen vaak voedsel met elkaar — het is een prosociale activiteit en een manier waarop ze relaties met elkaar opbouwen,” zei studieleider Jared Towers, van Bay Cetology in British Columbia, Canada. “Dat ze ook met mensen delen, kan duiden op hun interesse om ook met ons relaties op te bouwen.”

De incidenten — elf keer met mensen in het water, eenentwintig keer met mensen op boten en twee keer met mensen aan de kust — vonden plaats bij orcapopulaties over de hele wereld, waaronder in Californië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Patagonië.

Een jonge vrouwelijke orca “benaderde een camera die ik in het water had om haar jongere broer te filmen, opende vervolgens haar mond en liet een dode zeevogel vallen”, vertelde Towers aan CNN. De orca pauzeerde en wachtte op een reactie voordat ze de vogel weer inslikte.

Jaren later zag Towers een andere jonge vrouwelijke orca die “een pas gedood zeehondenjong naast mijn boot liet vallen.”

Onderzoekers registreerden 34 interacties over twee decennia, tussen 2004 en 2024, waarbij wilde orcas probeerden voedsel aan mensen te geven. Dit gedrag lijkt consistent en doelbewust te zijn.

Om in de studie te worden opgenomen, moest de gebeurtenis aan strikte criteria voldoen: de walvissen moesten uit eigen beweging naar de mensen zijn toegekomen en een item voor hen hebben neergelegd — mensen mochten de walvis niet als eerste hebben benaderd.

Nadat de orca het geschenk aan de mens had gegeven, bleef de orca rondhangen en wachtte schijnbaar op een menselijke reactie — vergelijkbaar met hoe een hond een voorwerp naar zijn eigenaar brengt en wacht op een reactie. Dit gebeurde in alle gevallen op één na.

In zeven gevallen probeerden de orcas het voedsel meer dan eens aan te bieden nadat de mensen het aanvankelijk hadden geweigerd.

De onderzoekers, afkomstig uit Canada, Nieuw-Zeeland en Mexico, zeiden dat het gedrag logisch is gezien orcas intelligente en sociale dieren zijn die voedsel gebruiken om relaties te smeden.

Orcas jagen ook vaak op prooien die groter zijn dan zijzelf, dus soms hebben ze voedsel over.

“Het aanbieden van items aan mensen kan tegelijkertijd kansen bieden voor orcas om geleerd cultureel gedrag te oefenen, te verkennen of te spelen en zo meer over ons te leren, ons te manipuleren of relaties met ons te ontwikkelen,” schreven de onderzoekers.

“Gezien de geavanceerde cognitieve vaardigheden en sociale, coöperatieve aard van deze soort, nemen we aan dat al deze verklaringen voor, en uitkomsten van dit gedrag mogelijk zijn.”

Desondanks sluiten onderzoekers een meer sinistere theorie niet uit.

“We weten niet wat het uiteindelijke doel van de hier gemelde gevallen is, of zelfs of er een doel was, maar in gevangenschap levende orcas hebben bekend gestaan om dode prooien te gebruiken om andere soorten aan te trekken en vervolgens te doden, maar niet altijd op te eten,” schreef het team in de studie.

Er zijn echter geen gevallen bekend waarin orcas mensen in het wild hebben gedood, en er is geen teken van agressie jegens mensen geweest.

“Ik denk niet dat het eenvoudig is om één reden voor dit gedrag te suggereren omdat er onderliggende mechanismen en directe oorzaken zijn,” legde Towers uit.

“Het belangrijkste onderliggende mechanisme is simpelweg dat ze het zich kunnen veroorloven ons voedsel te bieden en de belangrijkste directe oorzaak kan zijn dat ze dit doen als een manier om ons te verkennen en vervolgens meer over ons te leren.”

