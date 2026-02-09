Khalid Kasem Duikt Weer Op: Onthult Speciale Relatie Met Sophie Hilbrand

Khalid Kasem is al een tijdje niet meer actief in de media. Na zijn optreden in het programma Khalid & Sophie nam zijn carrière in de televisiewereld een snelle duikvlucht, deels vanwege aantijgingen van corruptie als advocaat. Voor de camera van Shownieuws spreekt Khalid over zijn relatie met Sophie Hilbrand en deelt hij zijn huidige bezigheden.

Na alle ophef heeft de tv-presentator zich een lange tijd uit de openbaarheid teruggetrokken. Pas onlangs keerde hij terug in de televisiewereld. Khalid vertelt voor de camera van Shownieuws dat het “heel goed” met hem gaat. “Ik ben betrokken bij prachtige projecten bij een fantastisch bedrijf en het was erg leuk om met de familie Hansler over Spanje te praten.”

Hij licht toe wat zijn rol was bij de realityserie van de Hanslers. “Vanaf het begin was ik betrokken als co-producent en heb ik de serie mee mogen produceren. Als er een tweede seizoen komt, blijf ik natuurlijk in die rol betrokken.”

Gaat Khalid binnenkort zelf weer op televisie verschijnen? “Dat is momenteel niet mijn doel. Ik ben nu vooral bezig achter de schermen, zoals je kunt zien bij de Hanslers. Ik heb een zeer uitdagende rol binnen het bedrijf waar ik werk, dus er is weinig tijd om over een terugkeer naar de televisie na te denken”, aldus Khalid.

Relatie met Sophie Hilbrand

Samen met Sophie Hilbrand was Khalid co-presentator van de talkshow Khalid & Sophie. “Sophie is echt een goede vriendin geworden. Met veel mensen met wie we die talkshow hebben gemaakt, heb ik een diepe band ontwikkeld. Zo nu en dan gaan we nog gezellig uit eten, we bellen en die band zal altijd speciaal blijven.”

Verder deelt de presentator zijn ervaringen bij BNNVARA. “Het was een fantastisch avontuur. Ik kwam direct uit de advocatuur op dat podium terecht om gesprekken te voeren met mensen. Ik heb daar ontzettend veel geleerd en ik ben altijd dankbaar voor de tijd die ik daar heb doorgebracht.” Ook bespreekt hij de “hoogte- en dieptepunten”. “Dat maakt het leven interessant.”