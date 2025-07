Doorbraak in PFAS-onderzoek: Wetenschappers vinden mogelijk simpele methode om lichaam te zuiveren.

Bestrijding van Chemische Stoffen

De strijd tegen door mensen gemaakte chemicaliën is in volle gang.

PFAS, synthetische stoffen die zowel in het milieu als het menselijk lichaam blijven bestaan, worden vaak omschreven als “langzaam werkende gifstoffen”. Ze kunnen het risico op bepaalde kankers, vruchtbaarheidsproblemen, leverschade en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen verhogen.

Onderzoekers zijn al lang op zoek naar methoden om deze zogenaamde “eeuwige chemicaliën”, officieel bekend als per- en polyfluoralkylstoffen, te vernietigen.

Britse wetenschappers hebben nu een groep darmmicroben geïdentificeerd die deze gevaarlijke moleculen bij muizen kan absorberen en uit hun lichaam kan verwijderen.

“We hebben ontdekt dat bepaalde soorten menselijke darmbacteriën een opmerkelijk groot vermogen hebben om PFAS uit hun omgeving te absorberen bij verschillende concentraties, en deze op te slaan in klonten binnen hun cellen,” zei hoofdauteur van de studie Kiran Patil, van de MRC Toxicology Unit van de Universiteit van Cambridge, in een verklaring.

“Door de opeenhoping van PFAS in deze klonten lijken de bacteriën zelf beschermd te zijn tegen de giftige effecten,” voegde hij toe.

Toen Patils team negen van deze bacteriesoorten in de darmen van muizen introduceerde, verzamelden de bacteriën de PFAS die de muizen hadden gegeten binnen enkele minuten.

Vervolgens poepten de muizen de PFAS uit.

De bacteriesoorten verzamelden 25% tot 74% van de toxines, ongeacht de hoeveelheid chemicaliën die de muizen hadden ingenomen.

De bevindingen werden dinsdag gepubliceerd in het tijdschrift Nature Microbiology.

De onderzoekers moeten deze bacteriën nog testen op mensen. Als ze vergelijkbare resultaten vinden, plannen ze om probiotische supplementen te ontwikkelen om de niveaus van deze nuttige microben in de darm te verhogen.

Een aparte studie, eerder dit jaar gepubliceerd, suggereerde dat bepaalde soorten vezels, zoals bèta-glucan in haver, zich kunnen binden aan PFAS in het spijsverteringsstelsel en ze mogelijk uit het lichaam kunnen spoelen.

Terwijl het onderzoek naar eeuwige chemicaliën doorgaat, raden de auteurs van de studie aan de blootstelling te verminderen door PFAS-gecoate kookpannen te vermijden en een goede waterfilter te gebruiken.

“De realiteit is dat PFAS al in het milieu en in onze lichamen aanwezig zijn, en we moeten nu proberen hun impact op onze gezondheid te verminderen,” zei medeauteur van de studie Indra Roux, een onderzoeker in de MRC Toxicology Unit.

“We hebben nog geen manier gevonden om PFAS te vernietigen,” voegde Roux toe, “maar onze bevindingen openen de mogelijkheid om manieren te ontwikkelen om ze uit onze lichamen te krijgen waar ze de meeste schade aanrichten.”

Er zijn meer dan 4.700 PFAS, die worden gebruikt om artikelen bestand te maken tegen water, vet en vlekken.

Ze zijn te vinden in voedselverpakkingen, kookgerei, waterdichte kleding, blusschuim en zelfs bepaalde persoonlijke verzorgingsproducten, zoals lippenstift.

Sommige PFAS kunnen binnen enkele dagen via de urine uit het lichaam worden uitgescheiden, maar die met langere koolstofketens kunnen jarenlang in het lichaam blijven.

