Jeroen Dijkstra is aangesteld als de nieuwe directeur-bestuurder van het Delft Fringe Festival. Hij neemt het stokje over van Roel Funcken, die na meer dan twaalf jaar zijn rol binnen het jaarlijkse locatietheaterfestival heeft neergelegd.

Geboren in 1988, heeft Jeroen Dijkstra zich ontwikkeld als een cultureel ondernemer met een brede ervaring op het gebied van design, kunst en samenleving. Zijn carrière startte hij met het project Verborgen Stegen, een initiatief waarbij hij podiumkunsten, beeldende kunst en design integreerde op unieke en vaak historische plekken. Dit project leverde hem prijzen op zoals de Waterweg Cultuurprijs en de Stadspromotieprijs van Schiedam. Vervolgens heeft Dijkstra bij verschillende gerenommeerde organisaties gewerkt, waaronder de Dutch Design Week, Het Nieuwe Instituut, en meerdere internationale musea. Als grondlegger van The Dutch Institute of Royal Taste (the DIRT) bevordert hij het nieuwe talent en faciliteert hij innovatieve samenwerkingen tussen creatieven, instellingen en het publiek.

Het Delft Fringe Festival is een jaarlijks evenement dat een platform biedt aan de nieuwste generatie creatieve makers. Dijkstra beschrijft het als een grote eer om aan het roer te mogen staan van een festival dat zoveel betekenis heeft voor zowel de artistieke groei van jonge talenten als voor de stad Delft zelf. Hij is enthousiast om in samenwerking met het team, de partners en het publiek het festival verder uit te bouwen tot een stimulerende ontmoetingsplek voor nieuw talent.

Corné Ran, de voorzitter van de Raad van Toezicht, is van mening dat het festival met de aanstelling van Dijkstra een ‘visionaire’ kracht binnenhaalt. Hij gelooft dat Dijkstra met zijn vermogen om te verbinden en zijn strategisch inzicht het Delft Fringe Festival een frisse impuls zal geven.