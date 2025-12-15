NASA’s Verbazingwekkende Ontdekking op Bennu: Nieuw Leven in Eeuwenoude Wetenschappelijke Vraag

Een Zoete Ontdekking in de Ruimte

Wie had dat gedacht? Een suikerstoot uit de ruimte!

NASA heeft mogelijk een significante stap gezet in het ontrafelen van een van de grootste wetenschappelijke mysteries: hoe het leven op aarde is ontstaan.

De ruimteorganisatie heeft essentiële suikers ontdekt op de asteroïde Bennu, een rotsblok van 500 meter breed dat door de ruimte raast, ongeveer 200 miljoen mijl verwijderd van onze planeet.

Onderzoekers hebben ribose gevonden, een vijfkoolstofsuiker die cruciaal is voor RNA, en glucose, een zeskoolstofsuiker die dient als energiebron voor menselijk leven.

Dit is de eerste keer dat ribose is aangetoond in een monster dat rechtstreeks van een asteroïde is verzameld, hoewel het al eerder in enkele meteorieten is waargenomen.

Geen zorgen, er zijn geen buitenaardse wezens bij betrokken. Deskundigen beweren dat deze suikers een sleutelcomponent zijn voor het ontstaan van leven miljarden jaren geleden.

“Alle vijf nucleobasen die gebruikt worden om zowel DNA als RNA op te bouwen, samen met fosfaten, zijn al gevonden in de monsters van Bennu die door OSIRIS-REx naar de aarde zijn gebracht,” zei onderzoeksleider Yoshihiro Furukawa van de Tohoku Universiteit in Japan.

“De nieuwe ontdekking van ribose betekent dat alle componenten om het RNA-molecuul te vormen aanwezig zijn in Bennu,” voegde hij toe.

Furukawa legt uit dat het leven van vandaag afhankelijk is van de samenwerking tussen DNA, RNA en eiwitten, maar dat het vroegste leven op aarde waarschijnlijk eenvoudiger was.

RNA, zo zegt hij, was een soort Zwitsers zakmes in de begindagen, in staat om genetische codes vast te houden en essentiële reacties op gang te brengen zonder hulp.

Wetenschappers melden dat de monsters van Bennu een vreemde extra verrassing verbergen: een nog nooit eerder gezien “ruimtekauwgom” dat mogelijk heeft bijgedragen aan het starten van leven op aarde.

De substantie, ooit kneedbaar maar nu stijf, zit vol met stikstof- en zuurstofrijke polymeren die waarschijnlijk zijn gevormd toen de ouderlijke rots van Bennu opwarmde in het vroege zonnestelsel.

Onderzoekers denken dat deze kosmische kauwgom gemaakt is van carbamaat, een verbinding die zichzelf in complexe ketens wist te schakelen voordat de asteroïde warm en waterig genoeg werd om het weg te spoelen.

Met andere woorden: Bennu draagt misschien wel het oudste stukje kauwgom in het universum rond, en het zou wel eens belangrijke wetenschappelijke aanwijzingen kunnen bevatten.

Scott Sandford van NASA’s Ames Research Center in Californië, die een andere relevante studie leidde, zei dat het vreemde, gomachtige materiaal mogelijk de oudste chemische transformatie van Bennu is, een overblijfsel uit de wilde jeugd van het zonnestelsel.

“We bekijken waarschijnlijk een van de vroegste veranderingen van materialen die in deze rots plaatsvonden,” zei de astrofysicus, toevoegend dat “we kijken naar gebeurtenissen dicht bij het begin van het begin.”

Wetenschappers vonden ook dat de monsters van Bennu zes keer meer supernovastof bevatten dan enige andere bekende ruimterots – oeroud sterrenstof dat ouder is dan ons zonnestelsel.

Met andere woorden, het moederlichaam van Bennu is gevormd in een kosmische buurt rijk aan de as van stervende sterren, wat wetenschappers een zeldzame blik geeft op het oorspronkelijke recept van het melkwegstelsel.

En Bennu is geen onbekende in de buurt van de aarde. Gevormd bijna 4,6 miljard jaar geleden, komt het elke zes jaar dichterbij dan de maan.

De OSIRIS-REx missie van NASA nam monsters tijdens een flyby in 2020 en bracht ze in september 2023 terug naar huis voor serieus laboratoriumonderzoek.

De bevindingen ondersteunen het zogenaamde “RNA-wereld” idee: voordat DNA bestond, droeg RNA waarschijnlijk het genetische draaiboek en dreef de chemie aan die nodig was voor leven.

En die glucoseontdekking? Het toont aan dat er al vroeg in het zonnestelsel lekkernijen voor het leven op het menu stonden.

Bonus plotwending: hoewel Bennu ons nu helpt om onze oorsprong te begrijpen, is het niet helemaal ongevaarlijk.

Wetenschappers zeggen dat er een kans van één op 2700 is dat het in het jaar 2182 op aarde kan inslaan.

