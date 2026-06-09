Maarten Bakker benoemd: Ontmoet de nieuwe directeur van Theater Zuidplein!

Maarten Bakker nieuwe directeur-bestuurder Theater Zuidplein

Vanaf 1 september zal Maarten Bakker de rol van algemeen directeur-bestuurder van Theater Zuidplein in Rotterdam overnemen. Hij zal de positie innemen na Emmelien Matthijsse, die begin dit jaar aankondigde haar functie na bijna een decennium te willen neerleggen. Bakker is momenteel nog actief als directeur-bestuurder bij Studio de Bakkerij in Rotterdam Noord en Theater Dakota in Den Haag, welke hij zal verlaten voor zijn nieuwe functie.

Theater Zuidplein heeft met de keuze voor Maarten Bakker een directeur gekozen die een duidelijke focus legt op de belangrijke rol van kunst binnen de gemeenschap en de samenwerking met verschillende groepen in de stad. Bakker, die binnenkort afscheid neemt van Theater en Filmhuis Dakota in Den Haag na daar bijna tien jaar als directeur-bestuurder te hebben gediend, heeft daar een significant cultureel centrum opgebouwd dat sterk verbonden is met de lokale gemeenschap. Verder is hij de oprichter van Studio de Bakkerij in Rotterdam Noord, vijftien jaar geleden gestart als een klein project en inmiddels uitgegroeid tot een prominente culturele instelling die lokaal publiek trekt en jonge creatievelingen een podium biedt. Deze posities zal hij neerleggen om zijn overstap naar Theater Zuidplein te maken.

Vanuit zijn ervaringen bij deze instellingen neemt Bakker een heldere visie mee naar Zuidplein, over hoe een theater moet functioneren binnen een stad als Rotterdam. Volgens hem moeten culturele plekken opereren op het raakvlak van cultuur en welzijn, om zo nieuwe doelgroepen aan te trekken en belangrijke verhalen onder de aandacht te brengen. Bakker combineert artistieke kwaliteit met maatschappelijke thema’s en heeft veel ervaring met community-art, jeugd en opkomend talent.

Bakker, die zichzelf een trotse Rotterdammer noemt, is zeer verheugd over zijn benoeming: ‘Ik ben meer dan trots om met mijn kennis en ervaring samen met het team verder te bouwen aan deze unieke locatie in een gebied dat volop in ontwikkeling is. Ik streef ernaar ongehoorde verhalen een gezicht te geven, in dialoog met diverse gemeenschappen het theater verder te ontwikkelen en vooral ook unieke en nieuwe talenten een podium te bieden!’

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