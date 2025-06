Aan de vooravond van de veertiende editie van het Delft Fringe Festival kondigt festivaldirecteur Roel Funcken aan dat dit zijn laatste editie zal zijn. Met de meerjarige steun van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Delft voor de periode 2025-2028, voelt hij dat het tijd is om het stokje over te dragen. ‘Ik geef met vertrouwen het roer uit handen voor nieuwe impulsen.’



Onder het bewind van Roel Funcken heeft het festival zich in twaalf jaar tijd ontwikkeld van een klein amateurtheaterfestival tot een essentieel platform voor nieuw talent in de podiumkunsten.

Corné Ran, voorzitter van de Raad van Toezicht, beschrijft Funcken als ‘de motor, het visionaire brein en de gepassioneerde schakel’ van het festival. Volgens Ran heeft Funcken een uitzonderlijk talent voor het spotten en ontwikkelen van nieuw talent, wat niet alleen gold voor de artiesten op het podium maar ook voor de teams achter de schermen. ‘Zijn aanstekelijke passie en onuitputtelijke energie hebben het Delft Fringe Festival onmiskenbaar verrijkt.’

Funcken zelf uit zijn ‘enorme dankbaarheid’ over de afgelopen twaalf jaar:

In samenwerking met een gepassioneerd team hebben we een nieuwe lichting podiumkunstenaars aan Delft en haar bezoekers verbonden. Op mijn 24ste kreeg ik de kans om festivaldirecteur te zijn, en sindsdien staat ‘kansen creëren’ centraal in mijn werk. Dit betreft kansen voor nieuwe artiesten, maar ook voor het publiek en mijn collega’s. Vanuit de overtuiging dat een festival niet zonder partners kan, hebben we de samenwerking gezocht met (de gemeente) Delft en diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Dit heeft de impact van onze activiteiten aanzienlijk vergroot. Ik ben ongelofelijk trots op hoe stevig het Delft Fringe Festival nu staat en op de kaart is gezet. Met vol vertrouwen geef ik ruimte aan nieuwe energie.