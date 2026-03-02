Jip Vuik is de trotse winnaar van de Kaas & Kappes toneelprijs voor Duits-Nederlandse jeugdtheaterauteurs. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt en Vuik heeft deze eer dit jaar te danken aan zijn script voor Klassencarrousel, een voorstelling van Theater Sonnevanck die zich richt op een jong publiek.

In Klassencarrousel maken we kennis met een groep kinderen van een circusfamilie die vast komt te zitten en een nieuwe school moet bezoeken. Hierdoor wordt het dagelijkse schoolleven helemaal opgeschud. Vuik verkent in dit stuk belangrijke thema’s zoals identiteit, aanpassingsvermogen en het samen leven in een gemeenschap. Wat opvalt is dat Vuik het stuk zo heeft geschreven dat het drie verschillende leeftijdsgroepen aanspreekt: vierjarigen, zesjarigen en achtjarigen, elk met een eigen, op maat gemaakte voorstelling. De jury prees het werk als ‘briljant en verrassend, inventief, helder en treffend’.

De uitvoeringen van Klassencarrousel vonden plaats van 8 november tot en met 14 december 2025 op basisscholen in Gelderland en Overijssel, en werden ook in theaters onder de naam Familiecarrousel opgevoerd. Een reprise-tournee is gepland voor het voorjaar van 2027.

De Kaas & Kappes prijs werd op 22 februari 2026 voor de achtentwintigste keer uitgereikt door de stad Duisburg, als onderdeel van het KAAS & KAPPES kinder- en jeugdtheaterfestival. Het doel van de prijs is om schrijvers en theatermakers aan te moedigen nieuw materiaal voor kinderen en jongeren te creëren. Daarnaast beoogt de prijs de artistieke samenwerking tussen Nederlandse en Duitse theatermakers te versterken, met als doel een vernieuwend en inhoudelijk sterk jeugdtheaterlandschap te bevorderen.

Dit jaar hebben 119 auteurs meegedongen naar de prijs met hun scripts, die beoordeeld werden door een jury bestaande uit Chiara Tissen en Rob Vriens uit Nederland, en Manuel Moser en Renate Frisch uit Duitsland. Naast Vuik werden ook Reineke Van Hooreweghe uit België (met NAAF) en de Duitse Fabian Hartje (met SCHERBEN KINDER) gehuldigd. De totale prijzenpot van €7.500 werd onder deze drie winnaars verdeeld.