Annelies Verbeke heeft de Toneelschrijfprijs 2025 gewonnen met haar werk Wunderbaum speelt live (online gaat het mis). De uitreiking vond plaats tijdens de Sectorprijzen op het Vlaams TheaterFestival in Gent. Ze ontving een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro.

Volgens de jury is het stuk van Verbeke ‘een krachtig gecomponeerd werk dat zowel de toneelschrijfkunst eert als vernieuwt’. Ze beschrijven het als ‘een stuk dat met een meesterlijke pen en een evenwichtig dialoogspel tussen de personages niet alleen een generatiekloof overbrugt, maar ook een verslavend plezier biedt bij het lezen en de personages zowel als de lezer met hoop en geloof in een betere, inclusieve wereld vervult.’

De Toneelschrijfprijs is een initiatief van Literatuur Vlaanderen, het Nederlands Letterenfonds, de Taalunie en Fonds Podiumkunsten. Het wordt ondersteund door deAuteurs en het Lira Fonds. Het doel van de prijs is het stimuleren van het schrijven en opvoeren van Nederlandstalig toneelwerk.

De jury, bestaande uit Els Van Steenberghe, Nina van Tongeren en Thomas Lamers, beoordeelde dit jaar 97 werken die voor het eerst werden opgevoerd tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 in de Lage Landen.

Carl von Winckelmann (Europese man, een kroniek) en David Roos (Pygmalion, of de billen van het beeld) waren ook in de race voor deze onderscheiding en ontvingen elk 1.000 euro.

De première van Verbeke’s bekroonde stuk door Wunderbaum vond plaats in januari bij Theater Rotterdam. Meer over deze voorstelling kunt u lezen in ons dossier DeClaus Theatertekstkritiek.