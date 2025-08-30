Char Li Chung triomfeert: wint prestigieuze Erik Vos Prijs 2025!

Theaterregisseur Char Li Chung wint Erik Vos Prijs 2025

Char Li Chung, een prominente theaterregisseur, is de trotse ontvanger van de Erik Vos Prijs 2025. Dit nieuws werd vandaag onthuld door het Nederlands Theater Festival. De jury looft Chung voor zijn ‘uitgesproken vernieuwende benadering, artistieke durf en het speels en betrokken creëren van podiumruimte voor stemmen die vaak minder gehoord worden in het Nederlandse theaterlandschap’. De prijs is inclusief een geldbedrag van 5000 euro.

De prijs, die de naam draagt van regisseur en oprichter van theatergroep De Appel, Erik Vos, wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge regisseur die een opmerkelijke positie inneemt binnen het Nederlandse theater. Onder de vorige laureaten bevinden zich Steef de Jong (2023), Hulst & Tarenskeen (2020), Suze Milius (2018) en Floris van Delft (2016).

Volgens de jury is Char Li Chung (geboren in 1995) een van de meest inspirerende theaterregisseurs van zijn generatie:

Hij zet zich in zijn werk actief in voor het representeren en vieren van diversiteit. Met een passie voor de queer gemeenschap en diepgewortelde banden met zijn Chinees-Italiaanse afkomst, zoekt hij naar manieren om mensen aan te moedigen tot het verkennen van diverse levens- en liefdesvormen. Bij Theater Oostpool heeft hij door de jaren heen een indrukwekkend repertoire opgebouwd, waaronder zowel bewerkingen als originele producties zoals De Bananengeneratie, Cock, Edward II – The Gay King en Madame Butterfly. Zijn voorstellingen kenmerken zich door taalrijke, visueel sterke en eigenzinnige perspectieven op de wereld.

De uitreiking van de Erik Vos Prijs zal plaatsvinden op 11 september in de Koninklijke Foyer van het Internationaal Theater Amsterdam tijdens het Nederlands Theater Festival. Tijdens deze gelegenheid zullen Char Li Chung en Erik Vos een gesprek voeren.

