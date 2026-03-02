Kees de Bever Streeft naar Eigen Roem: Zegt “Altijd in de Schaduw van John”

Op 23-jarige leeftijd stapte Kees in het huwelijksbootje met John de Bever, wat een ommekeer betekende in zijn leven. Hun levenspaden vermengden zich intensief vanaf dat moment. “Vanaf die tijd heb ik vrijwel niets meer alleen ondernomen. Ik bevond me altijd in zijn schaduw,” verklaarde hij.

Daarom koos hij ervoor om deel te nemen aan het televisieprogramma No Way Back VIPS. “Ik wilde door mijn deelname ontdekken of ik op eigen benen kon staan zonder John. Het is boeiend om zelf dingen te ervaren. Desondanks voelde ik de onzekerheid soms terugkeren,” deelde hij mee aan De Telegraaf.

Twintig jaar leeftijdsverschil tussen Kees en John de Bever

Kees voelde zich echter op zijn gemak bij Jet de Nijs. Ze spraken vaak over het leeftijdsverschil met hun partners. “Ik ben twintig jaar jonger dan John. Jet was ook een behoorlijk aantal jaren jonger dan Rob (de Nijs, red.),” legde hij uit.

Hij overpeinst dit verschil wel vaker. “Natuurlijk denk ik soms na over hoe het zal zijn als John 83 is en ik 63. Op jonge leeftijd sta je daar niet bij stil, maar er komt een tijd dat het relevant wordt. We hebben daar echt diepgaande gesprekken over gevoerd.”