Van Bezoeker tot Fan: Ontdek de Kracht van een ‘Afterpagina’

Publieksreactie en verdieping na theaterbezoek essentieel

Theaterbezoekers tonen een sterke behoefte om na een voorstelling hun mening te delen of dieper op de inhoud in te gaan. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek verricht door de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) in samenwerking met negen toneelgezelschappen, waarbij specifiek gekeken werd naar de effectiviteit van zogeheten ‘afterpagina’s’.

Een afterpagina biedt bezoekers de mogelijkheid om na de voorstelling feedback te leveren en extra informatie over de voorstelling te verkrijgen. Deze pagina is toegankelijk via een link in een service-e-mail die de bezoeker de volgende dag ontvangt, een QR-code op een flyer, of direct op de website van het gezelschap.

Hoewel schouwburgen dergelijke pagina’s vaak gebruiken om hun dienstverlening te evalueren, biedt dit onderzoek inzicht in hoe gezelschappen de afterpagina’s benutten voor het verdiepen en verrijken van de theaterervaring, en voor het delen van belevingen. De pilot Van bezoeker naar fan die NAPK uitvoerde, biedt waardevolle informatie over wat bezoekers beweegt en welke elementen daadwerkelijk invloed hebben op hun ervaring.

De effectiviteit en interactie werden gemeten door een UX-specialist en een data-analist die het klikgedrag en de conversie op de afterpagina’s onderzochten, aangevuld met diepte-interviews met gebruikers. Hieruit blijkt hoe de afterpagina’s aansluiten op de behoeften van de bezoekers en hun algemene beleving van de voorstelling beïnvloeden.

De bevindingen uit de pilot bevestigen de eerdere publicatie Raak of vermaak? Waarom kunst meer teweeg kan brengen van Johan Idema, waarin de ‘arc of engagement’ wordt beschreven die zowel voor als na het theaterbezoek doorgaat, en hoe kunstinstellingen deze kunnen stimuleren door vooraf en achteraf interactie te bieden.

Route naar de afterpagina: hoge motivatie, lage vindbaarheid

Bezoekers waarderen het wanneer gezelschappen hen actief betrekken bij het delen van hun ervaringen. Echter, het vinden van de afterpagina kan lastig zijn, omdat theaters hun klantgegevens niet mogen delen met de gezelschappen. De motivatie is er wel, maar de zichtbaarheid van de afterpagina moet verbeterd worden om meer publiek te trekken.

Afterpagina en de diverse behoeften van het publiek

De pilot toont een breed scala aan behoeften, variërend per type voorstelling:

Esthetische ervaring (Jakop Ahlbom Company)

Fans waarderen de diepgaande artistieke expressie en zijn vaak meer geïnteresseerd in het delen van hun enthousiasme dan in bijkomende informatie.

Fans waarderen de diepgaande artistieke expressie en zijn vaak meer geïnteresseerd in het delen van hun enthousiasme dan in bijkomende informatie. Herbeleving en makersnabijheid (ISH)

De afterpagina biedt toegang tot extra materiaal over de performers, wat zeer gewaardeerd wordt door het publiek.

De afterpagina biedt toegang tot extra materiaal over de performers, wat zeer gewaardeerd wordt door het publiek. Verhaalcontext en uitleg (Scapino & enkele ISH-voorstellingen)

Bezoekers die meer achtergrondinformatie wensen over het verhaal achter de dans vinden de afterpagina een nuttig hulpmiddel.

Bezoekers die meer achtergrondinformatie wensen over het verhaal achter de dans vinden de afterpagina een nuttig hulpmiddel. Emotionele verwerking en reflectie (Theater Oostpool)

De afterpagina dient als een platform voor intens persoonlijke reflectie na de voorstelling.

De afterpagina dient als een platform voor intens persoonlijke reflectie na de voorstelling. Context bij familievoorstellingen (De Toneelmakerij)

Extra achtergrondinformatie helpt het publiek om de thematiek van de voorstelling beter te begrijpen en te bespreken met jongere kijkers.

Conclusie: de afterpagina is succesvol mits goed doordacht

Hoewel de pilot kleinschalig was, tonen de reacties aan dat de afterpagina een veelbelovend middel is om de ervaring te verrijken en te verlengen, mits de inhoud goed aansluit bij de behoeften van het publiek.

Wat zijn de volgende stappen?

Met steun van Cultuurloket DigitALL werkt NAPK aan het verder ontwikkelen van afterpagina’s die aansluiten bij de wensen van het publiek. De uitdaging blijft om het publiek effectief naar deze pagina’s te leiden. Een voorgestelde AB-test met podia zou kunnen helpen om beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van persoonlijke versus standaard servicemails.

Dit artikel is gebaseerd op uitgebreider onderzoek door Anna Elffers, waarin diepgaand de interviews zijn geanalyseerd. Het volledige artikel is op te vragen via anna@annaelffers.nl

De pilot ‘Van bezoeker naar fan’ werd mogelijk gemaakt door NAPK met financiële steun van Cultuurloket DigitALL, met medewerking van diverse gezelschappen en experts.

