John van den Heuvel onthult: Dit kan de impact zijn van Joran’s zelfmoordpoging!

Vorige week vrijdag heeft Joran van der Sloot een poging tot zelfdoding ondernomen, waarbij hij aangeeft dat hevige depressieve gevoelens de aanleiding waren. Misdaadjournalist John van den Heuvel meent dat deze actie waarschijnlijk zal leiden tot zijn overplaatsing naar een psychiatrische instelling.

Recente beelden uitgezonden door het Peruaanse programma Panorama tonen Joran in de streng beveiligde Challapalca-gevangenis. Hij verklaarde dat zijn mentale toestand inmiddels verbeterd is. “Ik voelde me erg depressief. Ik ben immers bekend als psychiatrisch patiënt,” aldus Joran.

Om deze reden heeft hij vorige week geprobeerd zich van het leven te beroven. De Telegraaf rapporteerde dat Joran “hangend aan een touw gevonden werd, schijnbaar gemaakt van een stuk deken. Hij werd direct geholpen en gestabiliseerd.”

Mogelijke gevolgen van de gebeurtenis

John van den Heuvel verwacht dat deze gebeurtenis niet zonder gevolgen zal blijven, zo vertelde hij aan RTL Boulevard. “Het is zeer waarschijnlijk dat hij naar een psychiatrische afdeling wordt overgeplaatst om daar extra zorg te ontvangen,” legt de misdaadverslaggever uit, die zijn twijfels heeft bij de overplaatsing. “Of dit echt een verbetering zal zijn, moet nog blijken.”

Strafrechtadvocaat Clarice Strenger beschrijft de omstandigheden in de beruchte Challapalca-gevangenis als “uiterst somber”. Deze gevangenis bevindt zich op 4500 meter hoogte in het Andesgebergte. “Het kan er ’s nachts -20 graden worden, douchen moet met koud water, en hij kan zijn familie niet omhelzen, alles verloopt achter tralies,” zegt zij.

Clarice twijfelt of Joran daadwerkelijk een psychiatrische patiënt is, of dat het slechts een strategie is om overplaatsing naar een andere locatie af te dwingen waar hij zijn vrouw en dochter kan zien. Volgens haar is overplaatsing mogelijk, “maar dan moet hij zich wel goed gedragen en geen verboden voorwerpen zoals telefoons verbergen in zijn cel, wat eerder al eens tot een overplaatsing leidde.”

Gevangen moordenaar

Joran is in 2012 in Peru veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor de moord op studente Stephany Flores. In oktober 2023 werd hij in Alabama aangeklaagd voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway, waarvoor hij twintig jaar cel kreeg. Hij zou een bekentenis hebben afgelegd in ruil voor strafvermindering.

Volgens de moeder van Natalee heeft hij in de rechtszaal toegegeven haar dochter te hebben gedood. Natalee verdween in mei 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Aruba. Hij hoopte dat zijn verklaring “tot een vorm van afsluiting zou leiden”, aldus Amerikaanse media. “Ik ben niet meer de persoon die ik destijds was. Ik heb mijn leven aan Jezus Christus gewijd.”

De rechtszaak draaide om het afpersen van de familie van Natalee, waarbij hij Beth 250.000 dollar vroeg in ruil voor informatie over het lot van haar dochter.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.