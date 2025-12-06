Op 23, 24 en 25 januari 2026 wordt het Nationaal Theaterweekend opnieuw georganiseerd. Gedurende deze dagen kunnen bezoekers voor slechts tien euro een voorstelling bijwonen in een van de tachtig aangesloten theaters. De verkoop van tickets is reeds begonnen deze week.

Het Nationaal Theaterweekend is een project van het Nationaal Theaterfonds en wordt ondersteund door de VriendenLoterij, het Cultuurfonds en de Vereniging van Vrije Theater Producenten (VVTP).

Met een toegangsprijs van tien euro beoogt het Theaterfonds de toegankelijkheid van theater te vergroten. Directeur Bram Verhaak benadrukt trots dat de entree sinds het eerste theaterweekend in 2016 ongewijzigd is gebleven, met de intentie om ’theater toegankelijk te maken voor een breed publiek’.

Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, zorgt het fonds voor een gevarieerd programma. ‘Er is iets te vinden voor elke smaak en leeftijd, van popmuziek en musicals tot cabaret, dans, opera en klassieke muziek.’ Verhaak wijst op specifieke jeugdvoorstellingen zoals Dolfje Weerwolfje en Brief voor de Koning, evenals voorstellingen van bekende namen zoals Dolf Jansen, Francis van Broekhuizen en Isabelle Beernaert. De groep Puur de Nijs brengt een eerbetoon aan Rob de Nijs.

Tijdens het Nationaal Theaterweekend organiseren sommige theaters niet alleen voorstellingen maar ook aanvullende gratis activiteiten, waaronder een pubquiz, rondleidingen, schminken, live muziek en workshops.