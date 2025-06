Drama escaleert: Nieuwe klap voor Robèrt van Beckhoven!

Financiële en persoonlijke tegenslagen voor Robèrt van Beckhoven

Robèrt van Beckhoven bevindt zich in een bijzonder lastige periode. Er speelt al enige tijd een financieel conflict waarbij investeerders aandringen op teruggave van hun geld. Bovendien bevestigde de chef in mei dat zijn relatie op de klippen is gelopen. Als klap op de vuurpijl is hij nu genoodzaakt zijn appartement te verkopen (zie video).

Volgens BekendeBuren worstelt de meesterpatissier met schulden die in de miljoenen lopen, waardoor hij geen andere keuze heeft dan zijn woning in Leidschendam te koop aan te bieden. Dit komt extra hard aan nu hij niet langer samen is met Pirjo de Winkel, die volgens geruchten alweer een nieuwe partner heeft gevonden (zie video hieronder).

De zware last van miljoenenschulden

De schuldenlast van de ondernemingen van Robèrt van Beckhoven zou oplopen tot meer dan twee miljoen euro. Zijn appartement staat nu te koop voor €325.000, terwijl hij er zelf ooit €180.500 voor heeft betaald. Hoewel de verkoop van het huis in theorie een kleine winst zou kunnen betekenen, is dit in vergelijking met de enorme openstaande schulden slechts een druppel op een gloeiende plaat, aldus BekendeBuren.

Het lijkt er sterk op dat Robèrt van Beckhoven niet alleen zijn woning, maar mogelijk ook zijn bedrijven zal verliezen, tenzij er snel een oplossing wordt gevonden. Zijn toekomst als televisiejurylid en ondernemer lijkt zeer onzeker. Fans en volgers vragen zich bezorgd af of hij deze zware tijd te boven zal komen, zo vraagt de vaksite zich af.

Ontdek meer over Robèrt (en andere bekende Nederlanders) die in het nieuws zijn gekomen door hun zakelijke perikelen:

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post